Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

En un control sobre la Ruta Nacional 14 hallaron marihuana dentro de tubos de PVC. La investigación comenzó en Entre Ríos y siguió con distintos procedimientos.

Hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control en la Ruta 14.

Un control realizado sobre la Ruta Nacional 14 permitió descubrir seis kilos de marihuana dentro de tubos de PVC que eran transportados en una encomienda. La investigación comenzó en Entre Ríos y continuó con procedimientos en Misiones y Santa Cruz.

Integrantes del Escuadrón 4 Concordia inspeccionaron un vehículo perteneciente a un servicio de paquetería. Durante la revisión, un perro entrenado para detectar estupefacientes marcó una de las piezas trasladadas.

Al abrir el paquete, los agentes encontraron tres tubos que ocultaban envoltorios irregulares con cannabis. El pesaje determinó que el cargamento contenía seis kilos y 18 gramos.

La información consignada en la guía permitió establecer que la encomienda había sido despachada desde Posadas y tenía como destino final una sucursal ubicada en Río Gallegos.

El hallazgo de marihuana dentro de tubos de PVC fue informado al Juzgado Federal de Concordia. Con autorización judicial, se dispuso que el paquete continuara su recorrido bajo vigilancia para identificar a las personas involucradas.

Este procedimiento, denominado entrega vigilada, permitió mantener el seguimiento del envío hasta la sucursal santacruceña sin alertar previamente a quienes debían retirarlo.

Dos personas quedaron detenidas

Días después, un hombre se presentó en la sucursal de Río Gallegos para buscar la encomienda y quedó detenido. Estaba acompañado por otra persona, que fue identificada, quedó vinculada a la causa y recibió una prohibición de salida del país.

En simultáneo, la investigación avanzó en Misiones, donde fue localizada y detenida una mujer señalada como la remitente del paquete. Además, se realizaron dos allanamientos relacionados con el envío.

Como resultado de los procedimientos fueron secuestrados un automóvil Renault, dos teléfonos celulares y la totalidad de la marihuana dentro de tubos de PVC. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.