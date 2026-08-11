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Confirmado por Conmebol: las nuevas fechas para River ante Independiente Santa Fe

Conmebol dio a conocer fechas y horarios para los duelos de octavos de final del certamen internacional, postergados por el terremoto en Colombia.

11 de agosto 2026 · 19:04hs
River tiene sus partidos confirmado por Conmebol.

River tiene sus partidos confirmado por Conmebol.

Conmebol informó los días y horarios de la serie entre River Plate e Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida, postergado por el terremoto en Colombia, se disputará el miércoles 19 de agosto en el Campín de Bogotá a las 21.30 de Argentina, mientras que la vuelta se jugará siete días más tarde a la misma hora en el Monumental.

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