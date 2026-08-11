Estudiantes empató con Universidad Católica por la ida de los octavos de la Libertadores

Terminó 1 a 1 en La Plata. Estudiantes no pudo mantener la ventaja y deberá viajar ganarse en Chile el pase a los cuartos de la copa.

Estudiantes empató 1-1 con Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La vuelta de la serie se jugará el martes 18 de agosto a las 20.30 en Chile.

El Pincha pegó de entrada. Fabricio Pérez robó el balón en la salida del conjunto chileno, remató de inmediato, pero el balón dio en un adversario. Sin embargo, Joaquín Tobio Burgos capturó el rebote y repentizó un disparo que dejó sin opciones al arquero Vicente Bernedo.

Cerca de la media hora de juego, luego de un tramo en el que las ocasiones escasearon, Estudiantes tuvo otra aproximación al arco rival: Guido Carrillo llegó hasta el área desde la banda derecha, se perfiló y sacó un remate que tocó la parte de afuera de la red que cubre el arco de Bernedo.

Ya en el complemento, el elenco platense salió con la misma intensidad que en el inicio de la primera parte, aunque le falto el gol. Estuvo cerca de convertir cuando Fabricio Pérez quedó de cara al arco tras un centro rasante al corazón del área, pero conectó de manera defectuosa y se perdió el 2-0.

Sobre la hora de juego, todo el público local se levantó para apaludir a Joaquín Correa, quien volvió a vestir la camiseta de Estudiantes tras 12 años. Inmediatamente, el Tucu estuvo cerca de convertir cuando Tiago Palacios le sirvió un centro que el delantero conectó sin precisión y apurado por la presencia del arquero rival.

A los 79 minutos, cuando el juego era plano, llegó el gol del empate. El entrerriano Fernando Zampedri remató al arco, por primera vez en el partido, desde la derecha y la fortuna le jugó una buena pasada, debido a que el balón se desvió en el defensor Santiago Núñez, lo que descolocó a Fernando Muslera, quien vio en primera persona que el 1-1 era una realidad.