Granja Tres Arroyos: informan despidos a trabajadores

Llegaron cartas documentos informado despidos a trabajadores de Granja tres Arroyos y crece la incertidumbre sobre el futuro de Becar

Llegaron cartas documentos informado despidos a trabajadores de Granja tres Arroyos y crece la incertidumbre sobre el futuro de Becar

Llegaron cartas documentos informado despidos a trabajadores de Granja tres Arroyos y crece la incertidumbre sobre el futuro de Becar

Este lunes llegaron cartas documento informando despidos a trabajadores de Granja Tres Arroyos , lo que generó preocupación entre los distintos sectores que forman parte de la empresa . Desde el Sindicato de la Carne señalaron que, hasta el momento, los despidos que pudieron conocer corresponden al personal encuadrado en el gremio de la Alimentación.

La noticia y los rumores circulan a pesar de la reunión que mantuvo el gobernador Rogelio Frigerio con el presidente del directorio de GTA, Joaquín De Grazia, días pasados. En esa oportunidad se evaluaron las gestiones destinadas a sostener la actividad y a preservar los puestos de trabajo.

Tras el encuentro, el mandatario aseguró que la Provincia mantiene un seguimiento permanente del conflicto junto con los sindicatos y destacó que, desde el inicio de la crisis, se implementaron medidas de asistencia para los trabajadores, entre ellas ayuda alimentaria, subsidios económicos, tarifa social eléctrica, atención sanitaria y provisión de medicamentos.

En una comunicación mantenida en las últimas horas, desde el sindicato indicaron que todavía no recibieron notificaciones de despidos entre los trabajadores de la carne, al tiempo que explicaron que los trabajadores continúan figurando como empleados de Becar, con recibos de sueldo correspondientes a esa empresa.

Desde el gremio adelantaron que prevén realizar una asamblea con los trabajadores para analizar el escenario y definir los pasos a seguir. También se planteó la posibilidad de mantener reuniones con el sector de Molineros, donde, según las primeras versiones, también se habrían producido uno o dos despidos, publicó La Pirámide.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

El futuro de BECAR

En paralelo, comenzaron a circular distintas versiones respecto del futuro de Becar dentro del grupo empresario. Una de las hipótesis señala que, dentro de la propuesta presentada por el grupo, Becar figura como activo a la venta. A partir de la llegada de las cartas documento, surgió el rumor de que la empresa podría haber sido vendida o alquilada, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.

Otra de las posibilidades que se analiza en el ámbito de los trabajadores es que el grupo empresario mantenga al personal correspondiente al sector de la carne, debido a diferencias en los costos laborales entre los distintos convenios. Esta última posibilidad forma parte de las versiones que circulan entre los trabajadores y no fue confirmada oficialmente por la empresa.

Desde el Sindicato de la Carne remarcaron que, más allá de los distintos sectores y convenios laborales, existe una preocupación común por la situación de la empresa y señalaron que se encuentran evaluando acciones en conjunto. “En la pelea estamos todos juntos porque estamos Molineros, todo”, expresaron desde el gremio.

Por el momento, el sindicato espera reunirse con los trabajadores para contar con un panorama más preciso y determinar las medidas a adoptar. También anticiparon que informarán públicamente las decisiones que surjan de esas reuniones.

La situación se suma a la incertidumbre generada por las cartas documento que comenzaron a llegar a trabajadores de Granja Tres Arroyos y a las versiones sobre una posible reestructuración de la empresa.