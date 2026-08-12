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Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez representará al país en la cita que se desarrollará en septiembre en Santa Fe. La entrerriana viene de brillar en el Nacional de Atletismo.

12 de agosto 2026 · 12:49hs
Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue seleccionada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para integrar la delegación que representará al país en los Juegos Suramericanos 2026 (Odesur), que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Betsabé Páez se bañó de oro en Rosario

La entrerriana viene de ser una de las figuras del 106° Campeonato Nacional, que acaba de concluir en el estadio Municipal de Rosario. La oriunda de Crespo conquistó la medalla de oro en la prueba de salto en alto al pasar la varilla a 1.80 metros.

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El título adquió un significado especial por el camino recorrido por la atleta formada en la Escuela Municipal de Crespo. Páez había atravesado una prolongada ausencia de las competencias debido a lesiones y operaciones, pero durante 2026 decidió regresar progresivamente a la actividad.

Su retorno ya había entregado señales muy alentadoras. En junio, en Venado Tuerto, había registrado 1,74 metros, mientras que semanas después, nuevamente en Rosario, protagonizó una notable actuación al alcanzar los 1,86 metros, marca que significó su mejor registro de carrera hasta ese momento

Ahora, en el escenario del 106º Campeonato Nacional, Betsabé volvió a demostrar su vigencia y se quedó con el título argentino al superar los 1,80 metros. Con esta consagración, alcanzó su sexto campeonato nacional en salto en alto.

La delegación Argentina que competirá en los Odesur

Concluido el 106° Campeonato Argentino de Mayores, en Rosario, la nómina para los Odesur (del 12 al 26 de septiembre) quedó integrada por 20 mujeres y 20 varones, según el siguiente detalle:

Mujeres: Milagros Damico (relevos); María Florencia Lambroglia (400 metros y relevos); Megan Powell (400 metros y relevos); Guillermina Cossio (200 metros y relevos); Noelia Martínez (relevos); Belén Fristsche (relevos); Helen Bernard Stilling (100 metros con vallas y relevos); Victoria Olives (800 metros); Martina Escudero (800 metros); Micaela Levaggi (1.500 metros, 5.000 metros y 3.000 metros con obstáculos); Fedra Luna Sambran (1.500 metros); Sofía Luna (10.000 metros); Nélida Peñaflor (10.000 metros); Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos); Dayhana Juárez (5.000 metros); Carolina Scarponi (salto con garrocha); Betsabé Paez (salto en alto); Julieta Salguero (lanzamiento de jabalina); Florencia Buenanueva (heptatlón); Giuliana Baigorria (lanzamiento de martillo).

Varones: Tomás villegas (100 metros y relevos); Lucas Villegas (100 metros y relevos); Juan Ignacio Ciampitti (200 metros y relevos); Daniel Londero (200 metros y relevos); Tomás Mondino (relevos); Elián Larregina (400 metros y relevos); Agustín Pinti (400 metros y relevos); Bruno De Gennaro (400 metros con vallas y relevos); Julián Pereyra (400 metros con vallas y relevos); Diego Pérez Güercio (110 metros con vallas); Diego Lacamoire (1.500 metros); Matías Reynaga (5.000 metros y 10.000 metros); Tomás Vega (3.000 metros con obstáculos); Franco Peidón (800 metros); Agustín Carril (salto con garrocha); Martín Saavedra (salto en largo); Carlos Layoy (salto en alto); Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo); Tomás Olivera (lanzamiento de martillo); Juan Manuel Arrieguez (lanzamiento de bala).

Oficiales: Daniel Díaz (jefe de equipo y entrenador de relevos); Sergio Alfonsini (jefe de entreandores y entrenador de lanzamientos); Javier Morillas (entrenador de velocidad); Fernando Díaz Sánchez (entrenador de fondo); Leonardo Malgor (entrenador de fondo); Carlos Visentini (entrenador de saltos); María Paz Schroeder (entrenadora de saltos); Daniel Manfredi (entrenadora de combinadas); Andrea Bordalejo (entrenadora de combinadas).

Betsabé Páez Juegos Odesur Atletismo
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