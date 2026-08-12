Agmer, Cauce y padres: "los productos de Teknofood violan la Ley de Etiquetado Frontal"

Agmer, fundación Cauce y padres volvieron a rechazar la distribución de alimentos que incumplen una ley nacional, en detrimento de una alimentación saludable

La Comisión Directiva Central de Agmer convocó para la mañana de este miércoles a una conferencia de prensa en su sede central, junto a miembros de la fundación Cauce y representantes legales de madres y padres de alumnos de escuelas entrerrianas, para dar a conocer las acciones que se llevan adelante en la justicia por el cambio en el sistema de provisión de alimentos en los comedores escolares.

"Lo prioritario es el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una alimentación saludable", indicaron e informaron sobre las acciones que se llevan adelante en la Justicia por el cambio en el sistema de provisión de alimentos para los desayunos y meriendas, que incluyen la distribución de alimentos ultraprocesados.

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Frente a la prensa, se informó que tras la convocatoria pública que realizó la Justicia en el marco del amparo colectivo, se sumaron unas 500 adhesiones en sólo dos días y convocaron a todas y todos quienes se sientan afectados que adhieran a la presentación.

Se ratificó el rechazo a la distribución de alimentos que incumplen con lo dispuesto por la ley nacional, en resguardo del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable.

Además, Antivero cuestionó el modus operandi del Gobierno que, ante las críticas de las comunidades educativas, intenta mancillar el trabajo que llevan adelante las y los directivos, docentes y cocineros en cada comedor escolar.

La medida fue acompañada por CTA, Ctera y gremios de todas las provincia.

Los argumentos de los demandantes

En la rueda de prensa expusieron el secretario General de AGMER, Abel Antivero; el abogado del grupo de padres y madres Rubén Pagliotto, la abogada de la fundación Cauce, Valeria Enderle; y la abogada de AGMER, Verónica Fischbach.

"Tienen hasta seis sellos" expresaron.

Exceso de ultraprocesados y falta de nutrientes

El eje principal de la denuncia radica en el incumplimiento de los estándares nutricionales adecuados para la población escolar. Según expusieron los referentes de AGMER, los productos entregados —que incluyen guisos de arroz, polenta con salsa, arroz con leche y diversos postres— son preparaciones industriales deshidratadas con un alto grado de procesamiento.

La gravedad del planteo se sustenta en la aplicación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642).

El gremio señaló que estos productos exhiben una cantidad alarmante de advertencias nutricionales, alcanzando en algunos casos hasta seis sellos negros u octógonos que alertan sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías, lo cual contraviene la normativa vigente que busca proteger la salud de los menores.

Reclamo de "comida real"

Se exigió la intervención inmediata del Estado provincial para garantizar una dieta equilibrada en los comedores. Entre las soluciones propuestas, el gremio enfatizó la necesidad de:

Reemplazar los productos de Teknofood por alimentos frescos y naturales .

. Volver al modelo de cocina en los propios establecimientos o priorizar la compra a proveedores locales para asegurar la frescura de los ingredientes.

Hacer valer la prohibición de ofrecer productos con sellos de advertencia dentro de las escuelas, tal como lo establece la legislación nacional.

La continuidad de este servicio representa un retroceso en las políticas de soberanía alimentaria y salud pública, por lo que instaron a las autoridades a priorizar el bienestar de los estudiantes por sobre los acuerdos comerciales con empresas proveedoras.