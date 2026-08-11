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Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca empezó abajo en el resultado, pero lo dio vuelta en el segundo tiempo con los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. Fue 3 a 1.

11 de agosto 2026 · 19:00hs
Boca ganó en Huracán. 

Boca ganó en Huracán. 

Boca Juniors dio una muestra de carácter para ganarle 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el próximo martes desde las 19 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

El primer tiempo registró un sinfín de llegadas para el Xeneize, que se encargó de generar peligro en las inmediaciones del arco defendido por Nelson Ferreira, pero su ineficacia, un palo y dos travesaños se encargaron de complicar un trámite, que inició torcido por el gol de Pedro Ríos a los cinco minutos de juego.

Boca sacó dos veces del medio.

El juez estuvo poco atento: Boca sacó del medio en los dos tiempos

Boca pasó en Chile tras los penales.

Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

La expulsión de Wilfrido Báez por un codazo a Leonel Flores en el cierre del primer tiempo obligó a la visita a reacomodarse para la segunda parte, pero el entrenador Rodolfo Arruabarrena respondió con una modificación que cambió el partido: el ingreso de Sebastián Villa por Lautaro Blanco. En dos minutos, el extremo colombiano asistió a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado para revertir la historia desde los 50′.

La necesidad por ampliar la diferencia e ir a Paraguay con una mayor cuota de tranquilidad empujó al elenco de la Ribera para ir por más en Parque Patricios, y así llegó un tremendo golazo de Leonel Flores a los 61′.

Más tarde, la expulsión de Dairon Mosquera por doble amonestación tras derribar a Flores (una de las figuras de la cancha) dejó con nueve jugadores al cuadro de Asunción e inclinó la balanza de manera definitiva para el dueño de casa, que estuvo cerca de marcar el cuarto, pero el travesaño le negó el gol a Leandro Lozano y le anularon un tanto a Miguel Merentiel por un correcto fuera de juego de la Bestia.

Ahora, Boca Juniors se enfocará en el cruce de este sábado a las 21:15 (hora argentina) ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura. En contraposición, Recoleta tendrá un día más de descanso porque jugará el viernes a partir de las 18:30 ante 2 de Mayo por el campeonato doméstico.

La formación de Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Recoleta FC vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca Copa Sudamericana Huracán
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