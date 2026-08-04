El Museo Antonio Serrano reunió a referentes de la ciencia y la tecnología de Entre Ríos

En el marco de su 109° aniversario , el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" fue sede de una reunión de trabajo que convocó a referentes de la producción, gestión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico de Entre Ríos. La actividad, impulsada por la Secretaría de Cultura de la provincia, marcó el inicio de una agenda de acciones que se desarrollará durante los próximos doce meses bajo el lema "110 años construyendo conocimiento" .

El encuentro se realizó en la sede del museo, ubicada en Gardel 62 de Paraná , y reunió a autoridades provinciales, representantes de universidades, organismos científicos e instituciones vinculadas con la investigación, la conservación del patrimonio natural y cultural y la divulgación del conocimiento.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que el aniversario representa una oportunidad para "proyectar al Museo Serrano hacia el futuro y fortalecer su vínculo con toda la comunidad". También participaron el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el integrante del directorio del CONICET, Walter Sione; y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, entre otras autoridades.

La convocatoria incluyó representantes del CONICET, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), distintas áreas del Gobierno provincial, Parques Nacionales, el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales, la Policía Federal Argentina, además de investigadores, docentes y especialistas que mantienen un vínculo permanente con el museo.

Por su parte, el coordinador del Museo Serrano, Gastón Fleita, valoró la participación de los distintos organismos y remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre quienes producen, gestionan, protegen y comunican el conocimiento científico a la sociedad.

La jornada representó el puntapié inicial de una programación que se extenderá hasta el próximo aniversario del museo. Bajo el lema "110 años construyendo conocimiento", la propuesta buscará poner en valor la trayectoria del Museo Serrano, el más antiguo de la provincia, y destacar el aporte colectivo de las instituciones y personas que, desde hace más de un siglo, contribuyen al desarrollo científico, tecnológico y cultural de Entre Ríos.