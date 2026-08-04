Uno Entre Rios | Escenario | Museo Antonio Serrano

El Museo Antonio Serrano reunió a referentes de la ciencia y la tecnología de Entre Ríos

El Museo Antonio Serrano reunió a representantes de organismos científicos, universidades y áreas del Gobierno provincial para fortalecer el trabajo conjunto

4 de agosto 2026 · 13:17hs
Con una mesa de trabajo interinstitucional

Con una mesa de trabajo interinstitucional, el Museo Serrano inició el camino hacia su 110° aniversario

En el marco de su 109° aniversario, el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" fue sede de una reunión de trabajo que convocó a referentes de la producción, gestión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico de Entre Ríos. La actividad, impulsada por la Secretaría de Cultura de la provincia, marcó el inicio de una agenda de acciones que se desarrollará durante los próximos doce meses bajo el lema "110 años construyendo conocimiento".

Ciencia, tecnología y cultura: encuentro de instituciones en el Museo Antonio Serrano

El encuentro se realizó en la sede del museo, ubicada en Gardel 62 de Paraná, y reunió a autoridades provinciales, representantes de universidades, organismos científicos e instituciones vinculadas con la investigación, la conservación del patrimonio natural y cultural y la divulgación del conocimiento.

la feria del libro parana lee confirmo a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

dr. alvarez llega a casa encendida para homenajear a pity alvarez

Dr. Álvarez llega a Casa Encendida para homenajear a Pity Álvarez

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que el aniversario representa una oportunidad para "proyectar al Museo Serrano hacia el futuro y fortalecer su vínculo con toda la comunidad". También participaron el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el integrante del directorio del CONICET, Walter Sione; y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, entre otras autoridades.

La convocatoria incluyó representantes del CONICET, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), distintas áreas del Gobierno provincial, Parques Nacionales, el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales, la Policía Federal Argentina, además de investigadores, docentes y especialistas que mantienen un vínculo permanente con el museo.

Por su parte, el coordinador del Museo Serrano, Gastón Fleita, valoró la participación de los distintos organismos y remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre quienes producen, gestionan, protegen y comunican el conocimiento científico a la sociedad.

La jornada representó el puntapié inicial de una programación que se extenderá hasta el próximo aniversario del museo. Bajo el lema "110 años construyendo conocimiento", la propuesta buscará poner en valor la trayectoria del Museo Serrano, el más antiguo de la provincia, y destacar el aporte colectivo de las instituciones y personas que, desde hace más de un siglo, contribuyen al desarrollo científico, tecnológico y cultural de Entre Ríos.

LEER MÁS: Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

Museo Antonio Serrano Ciencia Entre Ríos cultura Tecnología Gobierno
Noticias relacionadas
Una oportunidad para que Entre Ríos deje de viajar y empiece a convocar

Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales.

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

parana anuncio a los artistas premiados en una nueva edicion de los premios municipales de arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

el teatro 3 de febrero presento su programacion de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

Ver comentarios

Lo último

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Ultimo Momento
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

La provincia
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Dejanos tu comentario