Colón: con materiales reciclados, estudiantes fabrican salamandras para donar a familias

En el marco de las Prácticas Profesionalizantes, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Doctor Herminio Juan Quirós” de Colón elaboran nuevamente salamandras a leña con materiales reciclados.

Los trabajos en Colón

La iniciativa combina la formación técnica con el compromiso social y fortalece el vínculo de la institución con la comunidad. Los trabajos son realizados por estudiantes de 5°, 6° y 7° año del Ciclo Superior, quienes participan de todas las etapas de fabricación en los talleres de la institución, dependiente del Consejo General de Educación (CGE).

Las salamandras se construyen a partir de llantas de automóviles y chapas recuperadas, donadas por una metalúrgica local. El proyecto es coordinado en el espacio de Prácticas Profesionalizantes por el profesor Leonardo Besson, con el acompañamiento del equipo directivo. La propuesta permite que los estudiantes afiancen los conocimientos adquiridos durante su formación mientras desarrollan un proyecto con impacto directo en la comunidad.

Como novedad, este año cada salamandra se entrega junto a un folleto elaborado por los propios estudiantes con recomendaciones sobre el uso seguro y correcto del equipo, promoviendo también la prevención y el cuidado de las familias beneficiarias.

Las primeras unidades ya fueron finalizadas y serán entregadas a Cáritas, institución que coordinará su distribución entre quienes más las necesiten. Mientras tanto, los estudiantes continúan con la fabricación de nuevas salamandras para ampliar el alcance de la iniciativa solidaria.

Además de este proyecto, la escuela desarrolla otras acciones comunitarias en el marco de los distintos talleres como Carpintería, Construcciones Metálicas y Mecánica. Entre ellas se destacan la puesta en valor de juegos infantiles para el Parque Escolar Herminio Juan Quirós; la reparación del carro porta tanque del tambo de la Escuela Agrotécnica de Colón mediante un convenio entre ambas instituciones; la fabricación de bancos para el Colón Rugby Club y para la Capilla Espíritu Santo; el diseño y construcción de una rampa para un centro de equinoterapia; la elaboración de porta rollos de alfalfa y la fabricación de pernos para maquinaria agrícola destinados a la Escuela Agrotécnica de Colón.