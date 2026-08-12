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Soever: viales protestan contra el intento de cerrar la zonal Paraná

Trabajadores viales nucleados en Soever quemaron cubiertas frente a a DPV. Consideran que la medida es "inconsulta" y advierten sobre su consecuencias

12 de agosto 2026 · 11:36hs
Trabajadores viales nucleados en Soever quemaron cubiertas frente a a DPV. Consideran que la medida es inconsulta y advierten sobre su consecuencias 

Trabajadores viales nucleados en Soever quemaron cubiertas frente a a DPV. Consideran que la medida es "inconsulta" y advierten sobre su consecuencias 

El Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) concretan una protesta este miércoles 12, frente a la sede de Vialidad Provincial por el intento de cierre de la zonal Paraná del organimso. Consideran que se trata de una decisión inconsulta y advierten que la medida afecta a los trabajadores y debilita la capacidad operativa de la repartición.

“El cierre de la Zonal Paraná no es una simple decisión administrativa. Es una decisión política del gobierno de Rogelio Frigerio que afecta a trabajadores, debilita la estructura de Vialidad Provincial y reduce la capacidad de respuesta del Estado en los caminos de Entre Ríos”, expresaron.

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El sindicato remarcó que esta medida se suma a una serie de decisiones que vienen golpeando a la familia vial, entre ellas la Reforma Previsional, con la exclusión de los trabajadores viales de campaña del régimen especial de jubilaciones, el avance de los consorcios camineros y distintas medidas adoptadas sin escuchar a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de Vialidad Provincial.

“No se fortalece Vialidad cerrando zonales. No se defiende la red vial debilitando a sus trabajadores. No se puede decidir desde un escritorio el futuro de una repartición que se sostiene con trabajo, experiencia y presencia territorial”, sostuvieron.

Soever ya presentó una nota formal ante las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad rechazando cualquier decisión unilateral e inconsulta, solicitó la apertura de una mesa de diálogo y elevó una propuesta alternativa para reconvertir la Zonal Paraná en un Centro Provincial de Administración y Operación de Equipos Volantes.

La propuesta busca preservar la estructura de la Zonal Paraná, proteger los puestos de trabajo y poner su capacidad operativa, su maquinaria y su personal al servicio de toda la provincia.

Desde el sindicato convocaron a todos los trabajadores viales a acompañar la movilización y remarcaron que el conflicto no involucra solamente a una zonal, sino al futuro de toda la repartición.

“Cuando se avanza sobre una zonal, se avanza sobre toda Vialidad Provincial. Los trabajadores de la Zonal Paraná no están solos. SOEVER va a estar junto a ellos, defendiendo sus derechos, las zonales y una Vialidad Provincial fuerte”, concluyeron.

Soever trabajadores Paraná Reforma previsional
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