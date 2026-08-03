Desde el Gobierno registran un 77% de presentismo docente en Entre Ríos pese al paro nacional El Consejo General de Educación destacó el "alto nivel" de asistencia en las escuelas de los 17 departamentos de Entre Ríos durante la jornada de protesta de este lunes 3 de agosto 2026 · 14:53hs

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

En el marco de la medida de fuerza nacional convocada para este lunes 3 de agosto, el Gobierno de Entre Ríos informó que la actividad escolar en la provincia se desarrolla con un notable grado de normalidad. Según datos proporcionados por el Consejo General de Educación (CGE), se registró un presentismo docente del 77 por ciento en todo Entre Ríos.

El CGE informó un 77% de presentismo docente y destacó la continuidad de las clases en Entre Ríos. El informe oficial se basa en un monitoreo permanente realizado en los 17 departamentos que integran la provincia. Este relevamiento permitió constatar que, a pesar del llamado al paro nacional, la gran mayoría de los educadores optó por asistir a las aulas para garantizar el dictado de clases.

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Desde el organismo educativo calificaron la cifra como un "alto nivel de presentismo" frente a la jornada de protesta convocada para el día de la fecha. Las autoridades provinciales mantuvieron el seguimiento de la situación desde las primeras horas de la jornada para evaluar el impacto real de la medida de fuerza en el sistema educativo entrerriano