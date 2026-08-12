Llobet, un árbitro conocido para Patronato y con buenos antecedentes en Colón

Dirigió a Patronato en 11 ocasiones con un saldo de cinco triunfos del Rojinegro. El Sabalero está invicto con Llobet.

Patronato afrontará este sábado un nuevo desafío en la Primera Nacional. Desde las 16.30, el Rojinegro visitará a Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López, en el marco de la 25ª fecha del campeonato. El encuentro, correspondiente a la jornada de los interzonales, tendrá como árbitro principal a Fabrizio Llobet.

El colegiado estará acompañado por Juan Del Fueyo y Sebastián Osudar, quienes se desempeñarán como jueces asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal completará la cuaterna arbitral en condición de cuarto árbitro.

Para Llobet no será un partido más en su relación con Patronato. El árbitro es uno de los que más veces dirigió al conjunto paranaense en los últimos años y este sábado volverá a cruzarse con el Santo en un escenario de enorme convocatoria y frente a un rival de peso como Colón.

Un árbitro conocido por el hincha de Patronato

Llobet dirigió a Patronato en 11 oportunidades. El balance favorece al conjunto entrerriano, que consiguió cinco triunfos, cuatro de ellos jugando como local, sufrió cuatro derrotas —solamente una en Paraná— y empató los dos encuentros restantes.

El primer antecedente se remonta al 13 de noviembre de 2018, cuando Patronato igualó 3 a 3 con San Martín de Tucumán. Desde entonces, el camino del Rojinegro bajo la conducción arbitral de Llobet tuvo capítulos de todo tipo.

Entre sus primeras experiencias aparece el triunfo 1 a 0 sobre All Boys en Floresta, el 23 de abril de 2023. Poco después llegó otra victoria, esta vez ante San Martín de San Juan, por 2 a 1, el 24 de junio de ese mismo año.

En septiembre de 2023, Llobet volvió a dirigir al Santo en el estadio Grella, en el triunfo 1 a 0 sobre San Telmo. La primera derrota del historial llegó el 2 de febrero de 2024, cuando Agropecuario se impuso 1 a 0.

Semanas más tarde, el árbitro estuvo presente en el empate sin goles ante Güemes de Santiago del Estero. El 12 de mayo de 2024 volvió a dirigir un triunfo del Rojinegro: fue 2 a 0 sobre Chacarita.

El historial tuvo luego dos resultados adversos consecutivos. El 20 de octubre de 2024, Patronato cayó 3 a 0 ante San Martín de San Juan en el Grella, mientras que el 20 de abril de 2025 perdió 1 a 0 como local frente a Colegiales.

Sin embargo, los últimos antecedentes volvieron a ser positivos. El 14 de septiembre de 2025, el Santo derrotó 1 a 0 a Quilmes en Paraná, mientras que el antecedente más reciente se produjo el 3 de mayo de 2026, con el triunfo 2 a 1 frente a Nueva Chicago.

Así, Patronato buscará prolongar su buen registro con Llobet, aunque esta vez tendrá el desafío de hacerlo fuera de casa y ante un Colón que intentará hacerse fuerte ante su gente.

Colón, invicto con Llobet

Del otro lado también existen antecedentes recientes para tener en cuenta. Llobet dirigió tres partidos de Colón y el Sabalero todavía no conoció la derrota bajo su arbitraje.

Los tres encuentros se disputaron en Santa Fe y el balance contempla dos victorias y un empate.

El primer antecedente fue el 2 de septiembre de 2024, cuando Colón derrotó 1 a 0 a Deportivo Morón. Luego, el 16 de marzo de 2025, el conjunto santafesino volvió a festejar: venció 2 a 0 a Central Norte.

El último registro se produjo el 7 de junio de 2026, cuando Colón igualó 0 a 0 frente a Ciudad Bolívar.

De esta manera, el historial presenta un dato particular de cara al interzonal de este sábado: Patronato tiene un balance favorable en los partidos que disputó con Llobet, mientras que Colón permanece invicto con el mismo árbitro.

El antecedente inmediato entre el Rojinegro y el colegiado, además, es alentador para los dirigidos por Marcelo Candia. Patronato viene de imponerse 2 a 1 sobre Nueva Chicago en el Grella, en el último encuentro que Llobet le dirigió.

Ahora, la historia volverá a escribirse en Santa Fe. Desde las 16.30, Patronato visitará a Colón con la necesidad de sumar y con un árbitro que ya conoce buena parte de su recorrido reciente.

Programa de la 25° fecha de la Primera Nacional

Viernes

15: Acassuso - Midland

Árbitro: Javier Delbarba

20.30: Atl. Rafaela - Def. de Belgrano

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado

15: San Miguel - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

15: Agropecuario - Ciudad Bolivar

Árbitro: Ariel Cruz

15: Dep. Morón - Almagro

Árbitro: Gonzalo Pereira

15: Ferro - Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

16: Mitre - Güemes

Árbitro: Matías Billone

16.30: Colón - Patronato (Paraná)

Árbitro: Fabrizio Llobet

18: Godoy Cruz - Dep. Maipú

Árbitro: Álvaro Carranza

19: Quilmes - San Telmo

Árbitro: Juan Pablo Loustau

19: Estudiantes - Chacarita

Árbitro: Daniel E. Zamora

Domingo

15: Tristán Suarez - Alte. Brown

Árbitro: Yamil Possi

16: Gimnasia (Jujuy) - Chaco For Ever

Árbitro: Lucas Cavallero

17: Racing (Cba.) - San Martín (S.J.)

Árbitro: Federico Benítez

17: Central Norte - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Manduca

18: San Martín (T) - Dep. Madryn

Árbitro: Nahuel Viñas

18: Temperley - Los Andes

Árbitro: Felipe Viola

Lunes

15: All Boys - Nueva Chicago

Árbitro: Pablo Giménez