El juez estuvo poco atento: Boca sacó del medio en los dos tiempos Una curiosa situación acontenció en el encuentro por la ida de los octavos, con Boca sacando al inicar ambas mitades del encuentro. 11 de agosto 2026 · 21:45hs

Boca sacó dos veces del medio.

Tomás A. Ducó que contó con una muy curiosa particularidad que muy pocos se dieron cuenta: Boca sacó para abrir ambos tiempos del partido. Ver para creer.

El referí Piero Maza dio la orden y el Club de la Ribera se hizo cargo de abrir las acciones, una imagen que se repitió también para comenzar la segunda etapa, solamente con el cambio de lado como diferencia.

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana Boca recibe a Recoleta FC de Paraguay en Huracán

Pocos lo vieron: Boca sacó del medio en los dos tiempos ¡BOCA SACÓ LAS 2 VECES DEL MEDIO!



No se puede creer esto que pasó en el Ducó con los inicios de cada tiempo y el movimiento de pelota del Xeneize ante Recoleta.#Sudamericana pic.twitter.com/a8xGgE9DjI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026 La curiosa situación no fue advertida por el árbitro ni por ninguno de los jugadores de los equipos protagonistas pero la misma no pasó por alto en redes sociales, que no tardó en viralizar lo sucedido en el recinto emplazado en la intersección de Amancio Alcorta y Luna en Parque Patricios.