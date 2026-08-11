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Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

El hecho ocurrió dentro del establecimiento penitenciario de Paraná. La víctima sufrió heridas de arma blanca y murió en el hospital.

11 de agosto 2026 · 22:41hs
Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la Unidad Penal N°1 de la ciudad de Paraná, donde un interno fue atacado con un arma blanca y sufrió heridas de extrema gravedad. Debido al cuadro que presentaba, debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, pero pese a los esfuerzos del personal médico, murió como consecuencia de las lesiones. El herido ingresó a las 21.05 y minutos después se confirmó su muerte, según informó a UNO el comisario Mayor Hernán Gongora (jefe Departamental de la Policía de Entre Ríos).

El hecho generó conmoción dentro del establecimiento penitenciario y puso en marcha un operativo para determinar con precisión cómo se produjo el ataque, qué ocurrió antes de la agresión y quién o quiénes participaron.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el interno fue encontrado con heridas provocadas por un elemento cortopunzante en el interior del penal. Ante la gravedad de su estado, se dispuso su traslado inmediato al centro asistencial de Paraná para recibir atención médica.

La gravedad de la lesión que sufrió le provocó la muerte minutos después de su ingreso al nosocomio.

La identidad

El interno ingresó inconsciente a la sala de emergencia con una herida en la zona del tórax, lado izquierdo, que le provocó la muerte. La víctima fue identificada como Erik Bernal, de 24 años.

Tras conocerse el deceso, tomó intervención la Justicia, que lleva adelante las actuaciones destinadas a esclarecer el homicidio. En ese marco, se procura reconstruir la secuencia de los acontecimientos y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

UP1: el segundo asesinato en 2026

Este es el segundo interno que es asesinado en lo que va del año en la Unidad Penal N°1 de Paraná, ya que en marzo de este año falleció Martín Luciano Siegfried luego de sufrir heridas cortantes de consideración.

Martín Luciano Siegfried es hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. El fallecido estaba preso por causas relacionadas a la venta de drogas y por una estafa.

Paraná unidad penal Homicidio
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