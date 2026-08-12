Asalto comando en una estancia de Federación

Una banda de cuatro asaltantes redujo al dueño y un peón de un establecimiento rural de Distrito Tatutí, robó dinero, armas y una camioneta.

Una banda de asaltantes, integrada por al menos cuatro personas, ingresó este miércoles por la mañana en el establecimiento ganadero ubicado en Distrito Tatutí, en el departamento Federación. Según trascendió, tras reducir al dueño y a un peón, sustrajeron dinero y robaron una camioneta, la cual luego fue quemada.

Según publicó Tal Cual Chajarí, el asalto ocurrió en el establecimiento conocido como “La Rosalía”. Allí habrían ingresado cuatro hombres a cara descubierta en una camioneta Toyota o Ranger color bordó o roja. Se llevaron una importante cantidad de dinero, armas varias y la llave de una camiseta Mitsubishi.

Antes de ingresar, llamaron a una de las hijas del dueño diciendo que eran de Paraná y necesitaban los portones abiertos ya que iban a revisar el campo que está en venta. Además, los ladrones se llevaron una camioneta que kilómetros adelante fue incendiada.

Antecedente

Este establecimiento ya había sido robado hace aproximadamente unos 15 años, donde un funcionario policial estuvo involucrado en el hecho.

Por estas horas la Policía de Entre Ríos realiza controles en todas las rutas del Departamento con el objeto de tener alguna información sobre los responsables del ilícito.