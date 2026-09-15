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Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%

El Gobierno nacional proyecta para 2027 un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

15 de septiembre 2026 · 22:35hs
Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.

El Gobierno nacional proyecta para 2027 un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre. Estos datos serán los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto que será enviado este martes a la Cámara de Diputados.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

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De acuerdo con el borrador del proyecto, el Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%. La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 "no se trata de una predicción", sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Superávit fiscal como regla

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.

Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.

Para 2027, en tanto, el proyecto contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una "regla fiscal inalterable" y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Recursos y gasto

El proyecto estima que los recursos totales alcanzarán los $198.718.199,7 millones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $198.450.296,3 millones, con un aumento proyectado del 26,2%.

En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

De esta manera, el Presupuesto 2027 plantea un escenario de mayor crecimiento de la actividad y la inversión, una reducción de la inflación respecto de los niveles actuales y la continuidad del superávit fiscal, bajo el supuesto de una expansión económica del 4% durante el próximo año.

Gobierno presupuesto Cámara de Diputados
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