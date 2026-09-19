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Presupuesto 2027: modificaciones que impactarán a pymes

Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes, entre éstos inflación, dólar, subsidios y programas de fomento

19 de septiembre 2026 · 10:08hs
Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes

Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes, entre éstos inflación, dólar, subsidios y programas de fomento
Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.
Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes

Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes, entre éstos inflación, dólar, subsidios y programas de fomento
Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes

Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes, entre éstos inflación, dólar, subsidios y programas de fomento

El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso y las principales variables macroeconómicas tendrán un impacto directo en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), las cuales deberán readecuar sus estrategias de cara al año electoral.

El Gobierno propone profundos cambios en las pensiones por discapacidad y busca desenganchar la AUH de la inflación en el Presupuesto 2027 

En el Presupuesto 2027 se plantean cambios que perjudican a personas con discapacidad

Entre los puntos centrales del Presupuesto 2027 se destacan una inflación anual del 21,1%, un crecimiento económico del 4% y la continuidad del superávit fiscal

Presupuesto 2027: cinco claves macroeconómicas del proyecto

La denominada “Ley de leyes” parte del supuesto de tres datos macroeconómicos: una inflación de 18%, un tipo de cambio en $1.848 y una expansión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Todos estos hacia fines de 2027.

Un informe de Colossus Lab, el policy lab especializado en Inteligencia Artificial (IA), indagó sobre el impacto del Presupuesto en las pequeñas y medianas empresas, donde se plasmaron más de 3.400 páginas de información en una sola, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de las PyMEs.

Programas del Gobierno

El Ejecutivo cuenta con una serie de diversos programas, herramientas de financiamiento y beneficios fiscales destinados a este sector de la economía. El nuevo proyecto de ley aumenta los fondos para estas partidas, aunque en algunos casos no alcanza a superar a la inflación proyectada para 2027 (18%).

  • Capacitación laboral: el Gobierno incrementará en un 500% real el presupuesto para este programa, que pasará a disponer de un total de $293.700 millones.
  • Agencia I+D+i: es el segundo mayor aumento real, aunque queda muy por debajo del primero. Para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Argentina (Agencia I+D+i) el aumento rondará el 18%, con un total de $40.700 millones.
  • INPI: en el caso del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la variación positiva será del 12%, es decir, $23.200 millones más.
  • Cadenas agroindustriales: subirán un 7% real y sumarán $106.000 millones.
  • Fortalecimiento TIC: acá empiezan las pérdidas contra la inflación proyectada. Para las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se destinarán $85.800 millones más, lo que significa una pérdida del 4%.
  • INTI: para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se asignarán $86.400 millones, lo que implica una caída del 9% real.
  • Industria, comercio y PyME: este último apartado es el más afectado. Se inyectarán $69.600 millones, que se traducen en una pérdida del 10% contra la inflación esperada.
Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta crecimiento del PBI del 4% e inflación del 18%.

Ventas, costos y créditos: los números para el año electoral

El informe de Colossus Lab también estima cómo quedarán los números de las PyMEs en distintos rubros, que van desde las ventas hasta los créditos en pesos. Dependiendo del área de la empresa, los resultados varían y muestran disparidades entre sí.

  • Ventas nominales: se trata de las ventas que realiza una PyME descontando los efectos de la inflación. En ese sentido, para conseguir un rédito económico se debería proyectar vender un 22% más, dividido en un 4% real más un 18% de precios.
  • Costos salariales: entran en juego las paritarias. Si se mantienen en línea con la inflación, que muestra un sendero descendente, cada negociación para llegar a un acuerdo “pesa más tiempo”.
  • Insumos importados: se abaratan un 2% hacia 2027. En este caso se tiene en cuenta la escalada del dólar (+15,5% en base a la proyección para fines de 2026) contra el aumento de la inflación (18%).
  • Exportaciones: se vuelven más difíciles dado el atraso cambiario que predomina, en donde se compite con costos en pesos que suben más que el tipo de cambio.
  • Crédito en pesos: partiendo de la base de un IPC anual de 18% y con la prohibición de la emisión monetaria, el crédito a tasa fija “vuelve a tener sentido” para capital de trabajo.

Estas estimaciones se basan en una supuesta aprobación del Presupuesto presentado el 15 de septiembre en el Congreso.

Desde Colossus Lab adviertierona NA, de igual manera, que el proyecto puede sufrir modificaciones, tal como sucedió con el anterior, por lo que los cálculos pueden verse influenciados de una manera u otra, dependiendo de lo que decida el Poder Legislativo.

Presupuesto 2027 pymes Inflación Dólar subsidios
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