El Gobierno anunció la licitación para renovar la Terminal de Retiro, con inversión privada y sin fondos del Estado, tras 33 años sin obras.

El Gobierno avanza con la remodelación de la Terminal de Retiro, clave para el transporte nacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Gobierno nacional declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y avanzará con una licitación para modernizar la principal estación de transporte automotor de pasajeros del país.

El proyecto prevé un esquema de concesión con financiamiento 100% privado, sin comprometer recursos del Estado. Según explicó el funcionario, la terminal será licitada luego de 33 años sin una intervención de fondo, con el objetivo de "renovar su estructura, ampliar su capacidad operativa y revertir años de falta de inversión" .

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Tras años de deterioro, el Gobierno licitará la modernización de la Terminal de Retiro

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El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y convocó a licitación para modernizar la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 24, 2026

El anuncio se inscribe en la estrategia oficial de impulsar obras y servicios mediante participación privada, como ya ocurre en otros procesos de infraestructura.

Caputo sostuvo que la terminal más importante del país necesita una transformación integral para mejorar la calidad del servicio y adaptarse al volumen de usuarios que moviliza cada año. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el ministro, por Retiro circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros anuales, con picos de hasta 2 millones por mes en temporada alta.

Además, la estación concentra más de 300.000 servicios por año, conectando a la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del territorio nacional y con países limítrofes. Esa magnitud, según el planteo oficial, convierte a la terminal en una infraestructura clave dentro del sistema de transporte argentino.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contempla la puesta en valor completa del edificio, la ampliación de su capacidad y la modernización general del servicio bajo un régimen de concesión. El aspecto central del proyecto es que será financiado íntegramente por capitales privados, en línea con la decisión oficial de no afectar fondos públicos para este tipo de obras.

"Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes", sostuvo Caputo al comunicar la medida.

La nueva licitación pondrá fin a la concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero. En un comunicado oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación consideró que "con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes que en nada beneficiaron a los millones de usuarios que transitan la terminal".

La concesión tendrá una vigencia de 30 años. Durante ese período, el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación.