Granja Tres Arroyos y los sindicatos de la Carne y de la Alimentación irán a una audiencia el lunes, en la Secretaría de Trabajo, Hay más de 900 empleados en vilo

Granja Tres Arroyos y los sindicatos de la Carne y de la Alimentación irán a una audiencia el lunes, en la Secretaría de Trabajo, Hay más de 900 empleados en vilo

A través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno convocó a Granja Tres Arroyos S.A ., al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y al Sindicato de la Carne, a una audiencia de conciliación. El encuentro se realizará el lunes 8 de junio a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en calle Buenos Aires 166 de Paraná. La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto laboral vigente.

La convocatoria busca acercar posiciones entre las partes en el marco del conflicto que se venía profundizando hace meses y terminó de estallar cuando la empresa cerró la planta de La China en Concepción del Uruguay, que tiene más de 900 empleados.

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La reunión del lunes tendrá lugar tras un cuarto intermedio decretado luego de un primer encuentro donde no se llegó a ninguna resolución. La firma, que cerró sin previo aviso en Concepción del Uruguay y dejó a sus casi mil operarios en la incertidumbre absoluta, ofreció un plan de pagos en 10 cuotas que fue rechazado. Los empleados de la planta La China de La Histórica no solo no saben si seguirán o no faenando, sino que además no cobran hace un mes y medio: todavía se les adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y todo mayo.

Granja tres arroyos Conccepción del Uruguay Granja Tres Arroyos: el Gobierno convocó a audiencia de conciliación por el conflicto

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Este miércoles, en tanto –y como se había anticipado a través de este medio– hubo un encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y los dueños de la empresa. Se desconoce qué se dialogó en el encuentro, dado que no ha habido información oficial al respecto.