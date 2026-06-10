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Agmer expuso ante el Senado sus argumentos para rechazar la reforma jubilatoria

En su presentación ante la Cámara de Senadores, Agmer expuso este miércoles el rechazo docente al proyecto del Gobierno de Entre Ríos.

10 de junio 2026 · 20:07hs
Agmer expuso sus argumentos para rechazar la reforma jubilatoria.

Prensa Agmer

Agmer expuso sus argumentos para rechazar la reforma jubilatoria.

En su presentación ante la Cámara de Senadores, Agmer expuso este miércoles el rechazo docente al proyecto del Ejecutivo, demostrando con casos testigos cómo y cuánto se empobrecerán las jubilaciones. En su exposición, el secretario general, Abel Antivero, desmontó uno a uno argumentos "falaces" esgrimidos desde el Gobierno.

Los sindicatos docentes se presentaron este miércoles a la audiencia convocada por la Comisión de la Cámara de Senadores que tiene en tratamiento el proyecto de reforma previsional, un encuentro que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sin trasmisión pública.

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El rechazo de Agmer al proyecto

En el comunicado se informó que "el frente sindical docente se mostró unido": los cuatros sindicados (Agmer, AMET, UDA y SADOP) rechazaron la reforma, por considerarla regresiva en términos de derechos y promover jubilaciones a la baja para todos los trabajadores del sector público entrerriano.

Por Agmer concurrieron a la audiencia el secretario general Abel Antivero y la secretaria Adjunta Lía Fimpel.

En su exposición, de casi una hora, Antivero "desmontó una a una las premisas falsas que difunde el Gobierno y su usina mediática para impulsar la reforma".

“No es cierto que tengan apoyo de los sindicatos; no es cierto que respeten el 82% móvil; no es cierto que equiparar la edad de mujeres y varones aporte igualdad, y no dicen que van a pagar jubilaciones a la baja”, enumeró.

Con casos testigos que desarrolló ante los senadores, Antivero demostró que, vía la modificación de la base de cálculo, se burla el 82% móvil. De acuerdo a la carrera docente de cada agente, el haber jubilatorio puede resultar en un 68 o 70% de su salario en actividad.

En términos de condiciones laborales, remarcó "el desgaste físico y psíquico de un/una trabajadora de la educación si tiene que seguir trabajando porque no puede sostener el aporte que tendrá que seguir haciendo una vez jubilada".

Además, marcó el rechazo de Agmer a la igualación de la edad jubilatoria de mujeres y varones.

“Ratificamos lo que las compañeras expresaron en la carta que entregaron a las legisladoras”, dijo, y desmintió que igualar la edad sea justo, ya que implica desconocer el trabajo no reconocido que las mujeres realizan por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar.

Al finalizar la ronda de exposiciones, los dirigentes sindicales se dirigieron al acampe de la plaza Mansilla para informar sobre la audiencia al conjunto de las y los docentes, que acompañaron con aplausos y refrendaron en un abrazo colectivo la unidad de las y los trabajadores.

Agmer Cámara de Senadores Gobierno
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