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Paraná: confirman que el hombre muerto "tiene heridas compatibles con arma blanca"

La hipótesis se encamina a un homicidio. La víctima fue hallada en el arroyo cerca del Puente Eva Perón. La autopsia será clave para determinar las causas del deceso.

11 de junio 2026 · 15:05hs
Paraná: confirman que el hombre muerto tiene heridas compatibles con arma blanca

La muerte violenta de un hombre en el arroyo Antoñico, fue confirmada por el jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Horacio Blasón, tras el hallazgo de una persona fallecida en las inmediaciones del puente Eva Perón de Paraná.

Paraná hallazgo hombre muerto (4)

En barrio Las Flores

La comunidad del barrio Las Flores, en Paraná, se vio conmocionada este jueves al conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven. Fue en el arroyo que pasa por debajo del puente Eva Perón, en calle Diamante al final.

El cuerpo de un joven fue encontrado debajo de un puente en barrio Las Flores. Autoridades policiales y judiciales trabajan en el lugar.

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

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El hecho fue advertido cerca del mediodía de este jueves cuando vecinos observaron a una persona sumergida en el curso de agua. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con intervención de personal policial, una ambulancia y distintas áreas especializadas.

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“Los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta y se pudo establecer que es un señor mayor de edad que estaba sin vida y podemos determinar que la causa del fallecimiento son causas violentas”, afirmó Blasón a El Once.

Ante el hallazgo, tomaron intervención efectivos de la División Homicidios, Policía Científica, Comisaría Quinta y autoridades de la Jefatura Departamental Paraná. Además, se hizo presente la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Paola Farinó, quien quedó a cargo de la investigación.

Blasón remarcó que, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia. “Solo podemos confirmar que las causas del fallecimiento son causas violentas. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de la localidad de Oro Verde para determinar, a través del cuerpo médico forense, la causa del deceso”, sostuvo.

Paraná
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