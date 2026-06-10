Una mujer falleció este miércoles en una vivienda ubicada en calle Misiones, en la zona del Barrio Nebel de Concordia. Su pareja había sido detenida.

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa.

Una mujer falleció este miércoles en una vivienda ubicada en calle Misiones, en la zona del Barrio Nebel de Concordia . Los primeros datos recabados en el lugar por la Policía de Entre Ríos y el Ministerio Público Fiscal plantearon dudas respecto de la causa del deceso.

Su pareja, que había compartido momentos con ella durante la noche y se había ido, según declaró a las 3.30. Luego fue quien denunció el fallecimiento, pero lo hizo horas después, durante la mañana, por lo que quedó detenido y sujeto a investigación al menos hasta que se realizara la autopsia.

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Según informaron fuentes extraoficiales, en el análisis al cuerpo los profesionales no hallaron signos de violencia, aunque sí un sangrado en la zona del estómago, que podría indicar un problema digestivo.

Las muestras del cuerpo serán enviadas a Paraná para un análisis pormenorizado y la causa de la muerte será determinada al finalizar los exámenes en la capital provincial.

Tras obtener los resultados de la autopsia, la justicia dispuso la liberación del hombre detenido, aunque quedará supeditado a la causa.