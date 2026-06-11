Ander Herrera se despide de Boca Juniors tras la llegada de Arruabarrena.

Ander Herrera dejará Boca Juniors por decisión de Arruabarrena. También se resolvió la salida de Orsini y preocupa el estado físico de Cavani.

Ander Herrera no continuará en Boca Juniors y ya se encuentran avanzadas las negociaciones para concretar la rescisión de su contrato . La decisión fue tomada por el futuro entrenador del equipo, Rodolfo Vasco Arruabarrena, quien definió que el mediocampista español no formará parte de su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

La determinación ya fue comunicada al futbolista de 36 años y, según trascendió, la salida se llevará adelante en buenos términos entre ambas partes. Tras la notificación, representantes del jugador y dirigentes del club comenzaron a trabajar en la documentación necesaria para formalizar la desvinculación.

Arruabarrena tomó una decisión: Ander Herrera no seguirá en Boca Juniors

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La salida de Herrera le permitirá a Boca Juniors liberar una importante masa salarial y, además, recuperar un cupo de extranjero dentro del plantel. El volante había arribado a la institución a comienzos de 2025 con el pase en su poder luego de finalizar su etapa en Athletic Club de Bilbao. Durante su paso por el conjunto xeneize disputó 30 partidos oficiales y marcó un gol, en una victoria frente a Barcelona de Ecuador.

Paralelamente, el Consejo de Fútbol avanzó en la desvinculación definitiva de Nicolás Orsini. El delantero tenía contrato vigente hasta diciembre, pero ambas partes acordaron ponerle fin anticipadamente a su vínculo con el club. Orsini no jugaba oficialmente con la camiseta de Boca Juniors desde el domingo 9 de abril de 2023, antes de ser cedido a préstamo a Unión de Santa Fe y posteriormente a Platense, equipo con el que recientemente se consagró campeón.

La reestructuración del plantel podría no terminar allí. Lucas Janson aparece entre los futbolistas que podrían dejar la institución, ya que Gimnasia y Esgrima La Plata manifestó interés en incorporarlo para el próximo mercado de pases.

Por otra parte, en Boca Juniors sigue de cerca la situación de Edinson Cavani. El delantero uruguayo arrastra desde hace tiempo un dolor crónico en la zona lumbar que condiciona su actividad y genera preocupación en el cuerpo técnico y los dirigentes. Mientras continúa con su recuperación, el experimentado atacante evalúa junto a los especialistas la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica para intentar resolver definitivamente el problema físico.