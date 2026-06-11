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El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Sacachispa, club del ascenso que se destaca por sus publicaciones en redes sociales, se burló de la declaración jurada del Jefe de Gabinete de la Nación.

11 de junio 2026 · 12:22hs
El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Sacachispas, club que milita en el ascenso y es ampliamente reconocido por su perfil en redes sociales, a través de su cuenta oficial publicó un mensaje en el que simulaba haber hallado fondos imprevistos de un modo idéntico al que forma parte de las explicaciones sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación,

El irónico posteo de Sacachispas

"Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones... Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas", escribieron desde la cuenta institucional del "Lila", acompañando el texto con un emoticón de risas.

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La publicación estuvo acompañada por imágenes en las que se observa al astro francés Kylian Mbappé y al delantero de la Selección argentina, Julián Álvarez, sugiriendo de manera humorística que los futbolistas se convertirían en los nuevos refuerzos de la institución.

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Como suele ocurrir con las publicaciones de Sacachispas, no tardó en volverse viral, superando las 230.000 visualizaciones en pocas horas y recolectando miles de interacciones.

club ascenso Manuel Adorni Sacachispas
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