Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Una mujer de 47 años fue encontrada muerta esta mañana en Concordia. Su ex pareja denunció el hecho y quedó detenido hasta que se realice la autopsia.

10 de junio 2026 · 17:41hs
El hombre que esa noche durmió con la mujer denunció el hecho

El hombre que esa noche durmió con la mujer denunció el hecho, pero quedó detenido. 

El personal de la Comisaría Décima intervino durante la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Misiones al 1200 en el barrio Nebel de Concordia, donde fue hallada sin vida una mujer de 47 años identificada como Paola Marina Ponce.

LEER MÁS: Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

jefatura concordia
Investigan muerte de mujer en Concordia.

Investigan muerte de mujer en Concordia.

Fue la expareja de la mujer quien se presentó ante la policía para dar aviso de lo ocurrido. Según manifestó, ambos mantenían contacto frecuente pese a estar separados desde hacía aproximadamente cuatro años y durante la noche se encontraban descansando en el domicilio.

La estudiantes decidió realizar la denuncia interna y se abrió una investigación en el Profesorado.

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

La moto fue impactada por un automovilista quien se dio a la fuga del lugar.

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Siempre de acuerdo a su relato, alrededor de las 3.30 de la madrugada advirtió que la mujer no presentaba signos vitales mientras dormía junto a él. Posteriormente se retiró del lugar y recién durante la mañana acudió a la dependencia policial para informar lo sucedido, consignó Concordia Policiales.

Ante esta situación, el fiscal José Arias ordenó que se lleven adelante las actuaciones correspondientes y las medidas investigativas para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Un detenido por el hecho en Concordia

Entre ellas, Arias dispuso la detención preventiva del hombre de 36 años, mientras se esclarecen las circunstancias del hecho. Asimismo, se ordenó la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la mujer, examen que será determinante para establecer la causa de muerte.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, División Investigaciones y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes y relevaron elementos de interés para la investigación.

Concordia mujer detenido
Noticias relacionadas
Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

Se entregaron más de 1.000 anteojos en Concordia

concordia: murio un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

Ultimo Momento
Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

El Locro Fest regresa con gastronomía y artistas entrerrianos

El Locro Fest regresa con gastronomía y artistas entrerrianos

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades

Policiales
Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Un camión volcó en la Ruta 12 luego de un accidente múltiple

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Estudiante denunció que tomaron una foto y la difundieron por redes

Ovación
Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Tottenham presentó al entrerriano Marcos Senesi

Tottenham presentó al entrerriano Marcos Senesi

Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

Jorge Sampaoli será el nuevo DT de Talleres

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

Ciclista Paraná también repudió la agresión ocurrida en el básquet femenino infantil

La provincia
Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

Allanaron un coto de caza de Gualeguaychú por presunto contrabando de fauna silvestre

El Locro Fest regresa con gastronomía y artistas entrerrianos

El Locro Fest regresa con gastronomía y artistas entrerrianos

Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

Convocan a colecta de sangre en Plaza Mansilla

La UEJN expondrá en el Senado sus objeciones al proyecto de reforma previsional

La UEJN expondrá en el Senado sus objeciones al proyecto de reforma previsional

Escuelas entrerrianas podrán ver los partidos de la Selección con propuestas didácticas integradas

Escuelas entrerrianas podrán ver los partidos de la Selección con propuestas didácticas integradas

Dejanos tu comentario