Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Una mujer de 47 años fue encontrada muerta esta mañana en Concordia. Su ex pareja denunció el hecho y quedó detenido hasta que se realice la autopsia.

El hombre que esa noche durmió con la mujer denunció el hecho, pero quedó detenido.

El personal de la Comisaría Décima intervino durante la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Misiones al 1200 en el barrio Nebel de Concordia, donde fue hallada sin vida una mujer de 47 años identificada como Paola Marina Ponce.

Fue la expareja de la mujer quien se presentó ante la policía para dar aviso de lo ocurrido. Según manifestó, ambos mantenían contacto frecuente pese a estar separados desde hacía aproximadamente cuatro años y durante la noche se encontraban descansando en el domicilio.

Siempre de acuerdo a su relato, alrededor de las 3.30 de la madrugada advirtió que la mujer no presentaba signos vitales mientras dormía junto a él. Posteriormente se retiró del lugar y recién durante la mañana acudió a la dependencia policial para informar lo sucedido, consignó Concordia Policiales.

Ante esta situación, el fiscal José Arias ordenó que se lleven adelante las actuaciones correspondientes y las medidas investigativas para establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Un detenido por el hecho en Concordia

Entre ellas, Arias dispuso la detención preventiva del hombre de 36 años, mientras se esclarecen las circunstancias del hecho. Asimismo, se ordenó la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la mujer, examen que será determinante para establecer la causa de muerte.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, División Investigaciones y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes y relevaron elementos de interés para la investigación.