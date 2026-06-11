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El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

Oser fue autorizada por el Círculo Médico de Paraná para que cobren un "compensatorio" y que cada uno le fije el valor.

11 de junio 2026 · 15:07hs
El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

El Círculo Médico de Paraná autorizó el cobro de plus a los afiliados a OSER

El Círculo Médico del departamento Paraná resolvió aceptar el aumento del 3,5% propuesto por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para las prestaciones médicas, aunque consideró que la actualización es insuficiente y habilitó a sus profesionales a aplicar un arancel compensatorio a los afiliados como forma de resguardar sus honorarios.

La decisión fue comunicada mediante un documento en el que la entidad expresó su adhesión a la postura de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), que había cuestionado la propuesta salarial presentada por la obra social provincial.

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Según indicó el Círculo Médico, los aranceles que perciben los profesionales permanecen sin modificaciones desde abril de 2025, mientras que en ese período la inflación acumulada superó el 36%. En ese contexto, sostuvieron que el incremento del 3,5% ofrecido por OSER no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los honorarios médicos.

Prestadores

Antes de adoptar una definición, la institución realizó una consulta entre sus asociados. Participaron 254 médicos, equivalente al 35% de los profesionales que actualmente facturan prestaciones a la obra social. De acuerdo con los resultados, el 92,9% consideró insuficiente la propuesta de aumento.

Además, el relevamiento mostró posiciones divididas respecto de las medidas a tomar: el 55,9% se pronunció a favor de suspender temporalmente las prestaciones hasta obtener una oferta superadora, mientras que el 44,1% optó por aceptar el incremento acompañado por un mecanismo que permitiera compensar la diferencia en los honorarios.

Finalmente, el Círculo Médico decidió aceptar la actualización ofrecida por OSER, aunque dejó asentado formalmente que la considera insuficiente. En consecuencia, autorizó la aplicación de un “arancel compensatorio” que “será definido por cada profesional en forma individual”.

La entidad señaló que continuará acompañando las gestiones que lleva adelante FEMER para lograr una recomposición de los aranceles y aseguró que mantendrá informados a sus asociados sobre la evolución de las negociaciones con la obra social provincial.

Círculo Médico OSER plus
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