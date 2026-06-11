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Cocina Entrerriana con Historia convocó a un numeroso público

La propuesta trató de historia, antropología y degustaciones guiadas para reflexionar sobre el patrimonio culinario de la provincia

11 de junio 2026 · 14:11hs
Cocina Entrerriana con Historia convocó a un numeroso público

Con una importante participación de público se desarrolló una nueva edición de Cocina Entrerriana con Historia, una propuesta que invita a redescubrir las raíces gastronómicas de la provincia a partir de una mirada histórica, cultural y antropológica.

Un viaje por los sabores que construyeron la cocina entrerriana

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Como en cada encuentro, la actividad estuvo a cargo de los especialistas Enrique Molina y Susana Sidoruk, quienes realizaron un recorrido por los procesos históricos y los intercambios culturales que moldearon la alimentación en Entre Ríos. La exposición abordó las rutas que recorrieron distintos alimentos a lo largo del tiempo hasta incorporarse a las mesas y costumbres de la región.

La jornada propuso una reconstrucción teórica del pasado que permitió acercarse a la historia desde una experiencia concreta y sensorial. A través de una degustación guiada de preparaciones representativas de diferentes regiones del mundo, los participantes exploraron sabores, aromas y técnicas culinarias vinculadas a diversos continentes, reconociendo influencias que aún permanecen presentes en la cocina local.

Además de ofrecer conocimientos históricos, el encuentro abrió un espacio para reflexionar sobre el valor cultural de la gastronomía. En ese marco, los asistentes intercambiaron experiencias personales, compartieron recuerdos familiares y recuperaron recetas transmitidas de generación en generación.

El cierre estuvo marcado por un diálogo abierto entre los expositores y el público, que permitió debatir sobre la vigencia de las tradiciones culinarias, los desafíos que enfrentan en la actualidad y la importancia de preservar el patrimonio gastronómico entrerriano como una expresión fundamental de la identidad provincial.

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