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Entre Ríos otra vez con doble presencia en un Mundial: 20 años después

Marcos Senesi fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial y se suma a Lisandro Martínez, devolviendo a Entre Ríos doble presencia tras 20 años.

11 de junio 2026 · 15:35hs
Entre Ríos otra vez con doble presencia en un Mundial: 20 años después.

Entre Ríos otra vez con doble presencia en un Mundial: 20 años después.

La convocatoria del concordiense Marcos Senesi para integrar el plantel de la Selección Argentina en el Mundial, tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi, vuelve a poner a Entre Ríos en un lugar destacado dentro del fútbol nacional.

La presencia del defensor surgido en Concordia marca además un hecho especial: la provincia vuelve a tener representación en una Copa del Mundo, algo que no ocurría con tanta fuerza desde Alemania 2006.

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Entre Ríos en la élite: Senesi y Lisandro Martínez representan a la provincia en la Selección

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En aquel Mundial disputado en Alemania, la Selección Argentina contó con dos defensores entrerrianos entre sus principales figuras. Uno de ellos fue el paranaense Roberto Ayala, considerado uno de los mejores zagueros de la historia Albiceleste. Capitán y referente del equipo dirigido por José Pekerman, Ayala llegó a esa cita mundialista como uno de los futbolistas más experimentados del plantel, tras una exitosa carrera en Europa y múltiples participaciones con la Selección.

El otro representante provincial fue Gabriel Heinze, nacido en Crespo. El defensor se destacó por su entrega, personalidad y versatilidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo. Su trayectoria incluyó pasos por clubes de primer nivel como Manchester United, Real Madrid y Olympique de Marsella.

En la actualidad, la presencia entrerriana en la Selección se amplía con dos nombres de peso: el concordiense Marcos Senesi y el gualeyo Lisandro Martínez, quien también integra el plantel albiceleste tras consolidarse como una pieza clave en el fútbol europeo y en ciclos recientes de la Selección.

Tanto Ayala como Heinze fueron piezas fundamentales de aquella Selección que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 y que quedó eliminada por penales frente a Alemania en uno de los partidos más recordados del certamen.

Dos décadas después, la historia vuelve a enlazar a Entre Ríos con la máxima competencia del fútbol mundial. Con Senesi y Lisandro Martínez, la provincia recupera doble representación en la Selección Argentina en busca de una nueva página de gloria mundialista.

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