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El concordiense Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi

Marcos Senesi, que fue presentado recientemente en el Tottenham, se sumará a la delegación de la Selección Argentina de cara al Mundial.

11 de junio 2026 · 15:34hs
Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi en el Mundial.

Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi en el Mundial.

El concordiense Marcos Senesi se sumará a la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El defensor de 29 años fue elegido este jueves por el técnico Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, que había sido desafectado días atrás por un desgarro en el sóleo.

El flamante refuerzo del Tottenham inglés se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para sumarse a la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia.

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Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres.

Marcos Senesi Leonardo Balerdi Mundial 2026 Fútbol
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