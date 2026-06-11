Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

La pareja formada por el entrerriano Cristian Bergara y la neozelandesa Talei Aldiss encontró en las artes marciales el punto de partida del amor en Paraná.

Amor, artes marciales y un sueño compartido entre Paraná y Nueva Zelanda

Lo que comenzó con un simple mensaje en redes sociales terminó transformándose en una historia que combina amor, sacrificio, deporte y sueños compartidos. A más de 10.000 kilómetros de distancia, el entrerriano Cristian Emmanuel Bergara y la neozelandesa Talei Aldiss encontraron en las artes marciales mucho más que una pasión común: encontraron una compañera de vida. Una historia de amor para contar.

Ambos practican deportes de contacto y fue precisamente esa afinidad la que los llevó a conocerse. La historia comenzó cuando Bergara (nacido en Sauce de Luna, pero radicado en Paraná) decidió enviarle un mensaje a la deportista neozelandesa. A pesar de la diferencia de idiomas y de vivir en continentes opuestos, iniciaron una conversación que con el paso de los meses se volvió cada vez más frecuente.

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Cómo nació el amor

“Le mandé un mensaje y me respondió en inglés. Ahí empezamos a hablar y estuvimos unos cuatro o cinco meses en contacto”, recordó el luchador entrerriano.

En un principio, la idea era que Cristian viajara a Nueva Zelanda para conocerse personalmente con Talei. Sin embargo, cuestiones familiares y económicas complicaban esa posibilidad. Entonces fue ella quien tomó la decisión de emprender el largo viaje hasta Argentina.

“Yo le dije que era muy difícil para mí viajar. Entonces ella decidió venir para acá”, contó Bergara.

La primera visita de Talei a Paraná duró aproximadamente un mes y medio. Durante ese tiempo ambos pudieron confirmar que la conexión que habían construido a través de las redes sociales también existía cara a cara.

Tras regresar a Nueva Zelanda para resolver cuestiones personales y laborales, la luchadora volvió a Argentina en marzo de este año con una decisión tomada: apostar por una vida junto a Cristian.

Actualmente reside en Paraná, donde combina su trabajo remoto con los entrenamientos diarios. Aunque todavía mantiene algunos compromisos en su país natal, su objetivo es radicarse definitivamente en la capital entrerriana.

“Mi idea es vivir aquí. Todavía tengo algunas cosas por resolver en Nueva Zelanda, pero quiero establecerme en Paraná y construir nuestra vida juntos”, aseguró Talei.

La adaptación no ha sido sencilla. Las diferencias culturales, idiomáticas y deportivas aparecen a diario, aunque ambos coinciden en que forman parte del aprendizaje que implica construir una relación intercultural.

Con 12 años de experiencia en las artes marciales y 18 combates disputados en Nueva Zelanda, Aldiss se encuentra atravesando una etapa de descubrimiento en el ambiente de los deportes de combate argentinos.

Una de las diferencias que más le llamó la atención tiene que ver con la organización de los eventos. “En Nueva Zelanda las peleas suelen programarse con tres o cuatro meses de anticipación. Eso permite realizar una preparación específica para cada rival. Acá muchas veces las peleas se cierran con muy pocos días de margen”, explicó.

Esa realidad quedó reflejada en su próximo compromiso deportivo. Este sábado hará su debut en Argentina durante una velada de kickboxing que se desarrollará en Victoria.

La organización logró confirmar a su rival apenas unos días antes del combate y, además, deberá enfrentar a una oponente con mayor peso corporal, una situación que obliga a realizar ajustes sobre la marcha.

La relación también se construye dentro del gimnasio. Cristian no solo es su pareja, sino que además cumple funciones como entrenador, una combinación que muchas veces representa un desafío adicional.

Las diferencias de idioma y de métodos de entrenamiento generan situaciones particulares que ambos deben aprender a manejar.

“Hay cosas que ella está acostumbrada a hacer de una manera y acá funcionan distinto. A veces cuesta entendernos, tanto en el entrenamiento como en la vida de pareja, pero vamos encontrando el camino”, explicó Bergara.

Para Talei, el proceso de adaptación también incluye aprender costumbres argentinas, mejorar el idioma y familiarizarse con una forma distinta de vivir y competir.

Más allá del presente en Entre Ríos, la pareja ya tiene marcada una fecha importante en el calendario: el próximo 22 de agosto.

Ese día viajarán a Auckland, en Nueva Zelanda, donde ambos competirán en una misma velada internacional. Talei participará en una pelea de Muay Thai, mientras que Cristian afrontará un combate de boxeo profesional.

La experiencia tendrá un valor especial para el entrerriano, ya que le permitirá combatir en el país de origen de su pareja y mostrarse ante un nuevo público.

Al mismo tiempo, el viaje servirá para avanzar en los planes de radicación definitiva de la luchadora en Argentina.

Talei posee una vivienda en Nueva Zelanda y tiene previsto venderla para cerrar esa etapa de su vida y comenzar una nueva junto a Cristian en Paraná.

Lo que comenzó como una conversación casual entre dos deportistas terminó convirtiéndose en una historia de vida que hoy atraviesa océanos, culturas e idiomas.

Mientras comparten entrenamientos, proyectos y desafíos deportivos, Cristian Bergara y Talei Aldiss demuestran que el deporte puede ser mucho más que competencia. En su caso, fue el puente que unió dos mundos separados por miles de kilómetros y que hoy encuentran en Paraná un mismo lugar para proyectar el futuro.

Entre guantes, patadas, viajes interminables y sueños compartidos, la pareja escribe una historia que tiene al amor como principal victoria y que sigue sumando capítulos dentro y fuera del ring.