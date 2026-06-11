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Paraná: buscan trabajadores para cubrir 31 puestos en seis empresas

La Municipalidad de Paraná abrió postulaciones para entrenamientos laborales. También arranca con nuevas inserciones laborales

11 de junio 2026 · 13:48hs
La Municipalidad de Paraná abrió postulaciones para entrenamientos laborales. También arranca con nuevas inserciones laborales

La Municipalidad de Paraná abrió postulaciones para entrenamientos laborales. También arranca con nuevas inserciones laborales

Se recepcionaron en la Municipalidad de Paraná las inscripciones para los entrenamientos laborales del programa nacional Fomentar Empleo, con inicio previsto para el mes de julio. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, precisó: “En esta convocatoria participan seis empresas de la ciudad con un total de 31 puestos disponibles, correspondientes a distintos rubros y perfiles de formación”.

“Esto tiene que ver con una política activa de generar estos espacios y vínculos con el sector privado”, agregó Bustamante y también resaltó el alcance transversal del programa: “Estamos hablando de puestos en empresas locales, de diferentes rubros y perfiles, que se están buscando“.

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En ese sentido, recordó que el entrenamiento laboral es “la práctica y formación en un puesto de trabajo” y que “son muchas las empresas que aprovechan esta posibilidad” debido a la calidad del proceso de selección, que incluye entrevistas en las que el propio empleador participa.

Paraná municipalidad trabajo empresas

PIL: nuevas inserciones con inicio en junio

En paralelo, en el marco del Programa de Inserción Laboral (PIL), se registraron dos nuevas inserciones en dos empresas de la ciudad, con inicio en junio. Esta línea permite a las empresas incorporar personal con aportes para el pago de salarios y una reducción de entre el 90 y el 95% en las contribuciones patronales, según la población con prioridad que se incorpore.

“Junto con el programa municipal Te Conecto, herramienta de vinculación entre la oferta y la demanda laboral, estas líneas de trabajo con el sector privado resultan claves para fortalecer el empleo local”, señaló la directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri.

Las empresas y comercios interesados en sumarse pueden comunicarse al 0343-155015194 o concurrir personalmente a la misma dirección. Las convocatorias también se publican en www.parana.gob.ar/convocatorias y en las redes sociales de la Subsecretaría de Producción.

Paraná trabajadores Empresas inscripciones
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