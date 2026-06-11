México dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una multitudinaria ceremonia

El espectáculo reunió a destacados artistas latinoamericanos y marcó el comienzo de la primera Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá

El Mundial 2026 comenzó oficialmente este jueves con una multitudinaria ceremonia inaugural en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. El espectáculo sirvió como antesala del partido entre México y Sudáfrica y marcó el inicio de una edición inédita de la Copa del Mundo, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La gran protagonista de la jornada fue Shakira, quien junto al artista nigeriano Burna Boy interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. La colombiana volvió así a vincular su voz a una Copa del Mundo, tal como lo había hecho en las ediciones de 2006, 2010 y 2014.

La ceremonia comenzó con un mensaje de bienvenida de la cantante mexicana Lila Downs y continuó con una serie de presentaciones musicales que incluyeron a Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda y J Balvin. El cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, acompañados por una puesta visual y un despliegue de fuegos artificiales sobre el estadio.

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La apertura realizada en México fue la primera de las tres ceremonias programadas para los países organizadores. Más tarde también se desarrollarán celebraciones en Toronto, Canadá, y en Los Ángeles, Estados Unidos.

De esta manera quedó oficialmente inaugurada la Copa del Mundo 2026, la primera de la historia que contará con 48 selecciones participantes y que tendrá como sedes a tres países de América del Norte.