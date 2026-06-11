Por las obras, hay restricciones en el tránsito de la ciudad de Paraná. También cambiaron algunos recorridos de colectivos.

Continúan los desvíos de tránsito en distintos sectores de la ciudad por obras de infraestructura

La Municipalidad de Paraná informa las restricciones y modificaciones en la circulación vehicular, así como cambios en algunos recorridos del transporte público urbano de pasajeros (Lineas E,C y L), debido a la obra de infraestructura en la cuenca del arroyo La Santiagueña.

- Gardel y Buenos Aires : corte total de circulación.

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-San Martín y Victoria: corte parcial, con acceso habilitado para residentes de la zona.

-Corrientes y La Paz: corte total durante el desarrollo de las tareas previstas. Abre al tránsito a partir de las 17 hs

Asimismo, debido al corte total en calles Gardel y Buenos Aires, se implementan desvíos en las líneas E, C y L del transporte urbano de pasajeros.

Las líneas E y C circularán por Santa Fe, Malvinas, San Lorenzo, San Juan y Colón para luego retomar su recorrido habitual. Como parada provisoria, se encuentra habilitada la ubicada en San Lorenzo y San Juan.

Por su parte, la línea L realizará su recorrido por Santa Fe, Alameda de la Federación, Buenos Aires, General Urquiza y Arturo Illia, y posteriormente retomará su trayecto habitual. Las paradas provisorias habilitadas se encuentran en Buenos Aires 335 (Museo Provincial de Bellas Artes) y Urquiza 617 (Escuela República de Entre Ríos).

Se solicita a conductores, peatones y usuarios del transporte público respetar la señalización preventiva, circular con precaución, y optar por vías alternativas para evitar demoras.

Las restricciones y modificaciones permanecerán vigentes hasta la conclusión de las tareas previstas en el marco de la obra ejecutada por el gobierno provincial.