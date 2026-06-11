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La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo en meses

El Indec informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, la más baja en varios meses. El acumulado de 2026 llegó al 14,7% y la interanual al 33,2%.

11 de junio 2026 · 16:43hs
La inflación de mayo fue de 2

La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo en meses.

Tras varias semanas de estimaciones que anticipaban una continuidad en la desaceleración de los precios, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, el registro mensual más bajo desde septiembre de 2025.

El dato representa una nueva desaceleración respecto de abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había marcado un aumento del 2,6%. De esta manera, la variación mensual de mayo se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo de la registrada el mes anterior.

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La inflación de mayo se habría ubicado entre 2,1% y 2,3%, según estimaciones privadas

El empleador podrá regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con beneficios fiscales y planes de pago con plazo.

ARCA reglamentó el Regimen de Promoción de Empleo Registrado

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El IPC volvió a desacelerarse: la inflación de mayo cerró en 2,1%

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Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,2%, según los datos difundidos por el organismo estadístico.

El registro de mayo consolida la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses. En abril, el IPC ya había mostrado una baja respecto de marzo, cuando la inflación había sido del 3,4%, marcando entonces la primera desaceleración en diez meses.

Los datos conocidos este jueves refuerzan las expectativas del mercado y del Gobierno sobre una continuidad en la moderación del ritmo de aumento de los precios, aunque los analistas continúan monitoreando la evolución de distintos rubros y el impacto de las medidas económicas implementadas durante el año.

Inflación mayo Indec
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