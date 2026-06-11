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Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

El cuerpo de un joven fue encontrado debajo de un puente en barrio Las Flores. Autoridades policiales y judiciales trabajan en el lugar.

11 de junio 2026 · 12:58hs
El cuerpo de un joven fue encontrado debajo de un puente en barrio Las Flores. Autoridades policiales y judiciales trabajan en el lugar.

Captura Reporte 100.7

El cuerpo de un joven fue encontrado debajo de un puente en barrio Las Flores. Autoridades policiales y judiciales trabajan en el lugar.

La comunidad del barrio Las Flores, en Paraná, se vio conmocionada este jueves al conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven. Fue en el arroyo que pasa por debajo del puente Eva Perón, en calle Diamante al final.

Según se informó a UNO, en el lugar interviene la División Homicidio y ya se encuentran en camino personal forense y de la Fiscalía.

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El descubrimiento se produjo este jueves al mediodía tras el aviso de un vecino al 911. La Justicia de Paraná investiga las causas de la muerte y busca identificar a la víctima. El hecho movilizó a distintas divisiones de la Policía paranaense.

Paraná hallazgo hombre muerto (2)

Un vecino que transitaba por las cercanías del arroyo Antoñico, en el sector comprendido entre Villa Huesito y el barrio Las Flores, alertó telefónicamente al servicio de emergencias 911 sobre la presencia de lo que parecía ser una persona sin vida en el curso de agua. Al arribar al lugar indicado, ubicado específicamente debajo del puente Eva Perón, los efectivos policiales constataron la presencia del cuerpo de un hombre que se encontraba sumergido boca abajo en el agua. Se procedió a activar el protocolo de actuación correspondiente para estos casos.

La investigación se encuentra actualmente bajo la órbita de la Justicia, que ha dado intervención a áreas especializadas de la Policía para realizar el relevamiento de indicios en la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las posibles causas de su muerte. Se espera que los resultados de las pericias y las actuaciones de rigor realizadas en el sitio permitan esclarecer las circunstancias en las que el hombre terminó en el arroyo y determinar si existen elementos que sugieran la comisión de un delito.

NOTICIA EN DESARROLLO

Cuerpo Arroyo Paraná
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