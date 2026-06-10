Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

El de General Ramírez, Manuel Borgert se anticipa a la fecha de Rafaela. “Ansioso de lo que va a ser esta fecha especial para mí”, dijo.

El representante entrerriano se prepara para la continuidad de la temporada.

Se viene una de las carreras que los pilotos más esperan en el calendario: Rafaela será la próxima cita del TC Pista el fin de semana del 20 y 21 de junio. El autódromo santafecino vuelve al calendario tras la ausencia en 2024. El representante de general Ramírez, Manuel Borgert buscará ir progresando en la categoría telonera del Turismo Carretera.

“Preparándonos para lo que será Rafaela, una fecha más. Mi primera vez en ese circuito así que contento y ansioso de lo que va a ser esta fecha especial para mí”, expresó el representante entrerriano.

“Es un circuito que siempre quise correr, que se llega muy rápido, preparándonos en simulador y con el auto para poder pegar un saltito en los puestos de adelante”, comentó Manu, que fue noveno en la última carrera en Córdoba y se ubica 14° en el campeonato.

Lo que dejó el paso por Córdoba para Manuel Borgert

El de General Ramírez llega de lograr un 10° puesto en la final del Oscar Cabalén de Córdoba y sobre ello destacó: “En la final estuvimos complicados con el ritmo del auto, con una tendencia muy clara durante el fin de semana que no la pudimos solucionar. Trabajaremos de otra manera para las carreras que vienen para revertir lo hecho hasta ahora”.

La tabla general es liderada por Bautista Damiani con 221 puntos seguido de Santiago Biagi, último ganador de la categoría, y Nicanor Santilli Pazos.

Para Manuel Borgert, la cita rafaelina representará una oportunidad clave para revalidar el gran potencial mostrado en carreras anteriores y continuar con la evolución del Ford Mustang de la estructura FPA Racing.