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San Benito: la Cooperativa de Agua asegura que el servicio es "de excelente calidad"

Aníbal Vallejos defendió el accionar de la Cooperativa de Agua de San Benito y explicó cómo funciona el servicio.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

11 de junio 2026 · 15:07hs
San Benito: la Cooperativa de Agua asegura que el servicio es de excelente calidad

San Benito: la Cooperativa de Agua asegura que el servicio es "de excelente calidad"

El presidente de la Cooperativa de Agua de San Benito, Anibal Vallejos, aseguró que una vecina afectada por el corte de servicio nunca se asoció formalmente a la cooperativa ni solicitó la conexión correspondiente. También anunció nuevas perforaciones para mejorar el abastecimiento en sectores de la ciudad.

El presidente de la Cooperativa de Agua Potable de San Benito, Aníbal Vallejos, salió al cruce de los cuestionamientos realizados por una vecina a la que se le suspendió el suministro de agua y explicó que la medida se debió a que la usuaria nunca se asoció a la entidad ni realizó los trámites correspondientes para acceder legalmente al servicio.

Gabriela Noemi Bouchet, vecina de la localidad de San Benito, denunció que desde el 19 de mayo la Cooperativa de Agua decidió cortarle el suministro.

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Según indicó, la situación se originó en un barrio que fue construido bajo una modalidad diferente a la habitual. Una empresa desarrolladora ejecutó la perforación, la red y las conexiones domiciliarias antes de entregar las viviendas, dejando todas las casas conectadas al sistema.

"El adjudicatario original de la vivienda nunca vino a asociarse a la cooperativa. Nosotros notificamos en varias oportunidades para regularizar la situación, pero nunca se presentaron", afirmó Vallejos a UNO ya que explicó que la denunciante no figura como adjudicataria, sino su ex pareja.

La cooperativa no cobra el agua, sino el servicio

El dirigente explicó que la cooperativa es una institución privada encargada de la provisión del servicio de agua potable y remarcó que los costos están vinculados a la extracción, tratamiento, distribución y mantenimiento de la red.

"Nosotros no cobramos el agua. Lo que cobramos es el servicio de llevarla hasta cada domicilio. Solamente en energía eléctrica gastamos más de 20 millones de pesos por mes, además de mantenimiento y personal", señaló. En ese sentido, sostuvo que resulta imposible mantener conexiones gratuitas mientras el resto de los usuarios afronta regularmente los costos del sistema.

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Planes de pago y descuentos

Vallejos destacó que la cooperativa implementa distintos beneficios para los usuarios que cumplen con sus obligaciones. Actualmente, quienes consumen menos de 10 metros cúbicos mensuales reciben un descuento del 30% sobre la factura, al que se suma otro 10% si abonan antes del vencimiento. "Hay usuarios que terminan pagando alrededor de 11.000 pesos por bimestre con todos los descuentos incluidos", explicó. Además, indicó que para los casos de morosidad se ofrecen planes de financiación de hasta 48 cuotas. "Tenemos personas que deben tres o cuatro millones de pesos. Les damos facilidades porque sabemos que es imposible afrontar esos montos de una sola vez", sostuvo.

La calidad del agua

Respecto a las críticas sobre la calidad del agua, Vallejos aseguró que el recurso distribuido es apto para el consumo humano y que la cooperativa realiza controles permanentes.

"Cada seis meses hacemos análisis físico-químicos de los pozos y todos los meses análisis bacteriológicos para garantizar la calidad del agua que llega a los hogares", detalló. También explicó que la presencia ocasional de agua turbia suele producirse luego de trabajos de mantenimiento o reparaciones en la red, cuando se remueven sedimentos acumulados en las cañerías.

Asimismo, recomendó a los vecinos contar con tanques elevados de reserva y realizar su limpieza periódica para evitar inconvenientes.

Nuevas perforaciones para mejorar el servicio

Durante la entrevista, Vallejos anunció que la cooperativa iniciará próximamente dos nuevas perforaciones con el objetivo de reforzar el abastecimiento, especialmente en sectores altos de San Benito que suelen experimentar problemas de presión durante el verano. Las obras demandarán una inversión superior a los 80 millones de pesos e incluirán perforaciones, sistemas de filtrado, bombeo y nuevas instalaciones.

Una de ellas estará ubicada en la zona del Barrio Policial, donde históricamente se registran inconvenientes durante los períodos de mayor consumo. "Esperamos que para el próximo verano el problema esté solucionado y podamos mejorar tanto la presión como la calidad del servicio", expresó.

Un crecimiento que obliga a ampliar la infraestructura

Por último, Vallejos destacó el crecimiento demográfico que experimentó San Benito durante los últimos años y el impacto que eso genera sobre la demanda de agua potable. "Cuando asumimos había unos 3.200 usuarios. Hoy tenemos alrededor de 7.400 conexiones. La ciudad creció más del doble en apenas seis años", señaló. Finalmente, remarcó el trabajo que realiza la conducción de la cooperativa de manera ad honorem y lamentó las críticas recibidas. "Duele cuando no se ve el esfuerzo que hacemos. Todos los integrantes de la comisión trabajamos sin cobrar un peso y dedicamos mucho tiempo para sostener y mejorar el servicio", concluyó.

Agua Servicio corte San Benito cooperativa
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