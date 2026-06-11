Uno Entre Rios | El País | Anses

Anses: cronograma de pagos de junio

ANSES infrma el pago de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas con aumentos del 2,58% y medio aguinaldo. También AUH

11 de junio 2026 · 12:34hs
Anses ratificó un bono extraordinario de 70 mil pesos.

Anses ratificó un bono extraordinario de 70 mil pesos.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este viernes finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas; ambos incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo. Asimismo, siguen los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.

Anses: Cronograma de pagos de jubilados, pensionados y AUH, asignaciones familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo

Anses difundió el cronograma de pagos de junio

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

Victoria Villarruel reaccionó con la declaración jurada de Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza"

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Anses Calendario Cronograma de pagos Jubilaciones pensiones AUH
Noticias relacionadas
El jefe de Estado se expresó en sus redes sociales al replicar un mensaje a favor del jefe de Gabinete que, con su declaración, admite que mintió.

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Quedó claro que no mintió"

pichetto pidio anular la condena a cfk y cuestiono a la corte

Pichetto pidió anular la condena a CFK y cuestionó a la Corte

Comercios de cercanía advierten que son más frecuentes los aumentos de precios 

La inflación de mayo se habría ubicado entre 2,1% y 2,3%, según estimaciones privadas

Finalmente, Manuel Adorni presentó este miércoles su declaración jurada.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: "Ganó 513.000 dólares con Bitcoin"

Ver comentarios

Lo último

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Anses: cronograma de pagos de junio

Anses: cronograma de pagos de junio

Ultimo Momento
Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Anses: cronograma de pagos de junio

Anses: cronograma de pagos de junio

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Ovación
APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

La provincia
Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

SMN: se espera una ola de frío en Argentina

SMN: se espera una ola de frío en Argentina

APANA: inclusión y oportunidades que se construyen todos los días

APANA: inclusión y oportunidades que se construyen todos los días

Dejanos tu comentario