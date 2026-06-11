ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este viernes finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas; ambos incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo. Asimismo, siguen los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.
Anses: cronograma de pagos de junio
ANSES infrma el pago de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas con aumentos del 2,58% y medio aguinaldo. También AUH
11 de junio 2026 · 12:34hs
Pensiones No Contributivas
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 4.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 2.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.