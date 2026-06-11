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Mundial 2026: Shakira brilló en la fiesta de apertura

Con un aburrido show en el estadio Azteca, el Mundial 2026 comenzó con música, color y figuras internacionales encabezadas por Shakira.

11 de junio 2026 · 15:28hs
El imponente marco del Estadio Azteca para la fiesta de apertura del Mundial 2026.

El imponente marco del Estadio Azteca para la fiesta de apertura del Mundial 2026.
El imponente marco del Estadio Azteca para la fiesta de apertura del Mundial 2026.

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Mundial 2026: Shakira brilló en la fiesta de apertura

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Mundial 2026: Shakira brilló en la fiesta de apertura

Mundial 2026: Shakira brilló en la fiesta de apertura

El Mundial 2026 tuvo su apertura oficial con una insulsa ceremonia inaugural en el estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que por tercera vez en la historia se vistió de gala para recibir el certamen más importante del deporte global.

La celebración arrancó a las 14.41 con una puesta en escena que destacó la identidad cultural mexicana. Instrumentos musicales tradicionales fueron los protagonistas del inicio del espectáculo, mientras la cantante y presentadora Lila Downs brindó un emotivo mensaje de bienvenida.

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“El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, expresó ante un estadio colmado.

Uno de los momentos más simbólicos de la apertura llegó cuando el trofeo de la Copa del Mundo se elevó sobre el escenario montado en el círculo central del campo de juego, generando la ovación de los miles de espectadores presentes.

La música tomó rápidamente el control de la ceremonia. La banda mexicana Maná fue la encargada de abrir la seguidilla de presentaciones artísticas con una vibrante interpretación de Oye mi amor.

Minutos después, el venezolano Danny Ocean se adueñó del escenario con Partidazo, mientras que Los Ángeles Azules y Belinda continuaron la fiesta interpretando Por ella, en una combinación que hizo bailar a todo el Azteca.

La producción elevó aún más el nivel del espectáculo con la aparición de J Balvin, quien ingresó al estadio a bordo de un automóvil especialmente diseñado para la puesta en escena. El colombiano interpretó Qué calor en medio de una impactante escenografía y un despliegue visual de primer nivel.

Shakira se llevó todas las miradas en el Estadio Azteca

shakira

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó a las 14.55, cuando Shakira irrumpió en el escenario para interpretar Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. La artista colombiana compartió protagonismo con el nigeriano Burna Boy, en una actuación que encendió definitivamente el ambiente y marcó uno de los puntos más altos de la ceremonia.

Con música, tradición y figuras internacionales, México dio la bienvenida al Mundial 2026 con una celebración a la altura de la magnitud del evento, que durante las próximas semanas concentrará la atención del planeta futbolero.

Fotos: Reuters

Mundial 2026 ceremonia Shakira Estadio Azteca
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La fiesta inaugural del Mundial 2026 será a las 14.30. El despliegue visual estará inspirado en el papel picado, símbolo de tradición, artesanía y alegría en la cultura local.

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