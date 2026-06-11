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APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

Talleres venció a Echagüe. El Bochas superó a Quique. Olimpia sacó diferencias en Crespo al derrotar a Unión. El jueves completarán Ciclista-Estudiantes.

11 de junio 2026 · 09:45hs
Recreativo sacó diferencia en la casa de Quique. 

Prensa APB

Recreativo sacó diferencia en la casa de Quique. 

Talleres, Recreativo y Olimpia sacaron diferencias en el primer punto de la serie de cuartos de final del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este jueves se enfrentarán Ciclista-Estudiantes.

Talleres fue el único equipo que capitalizó la localía. El Rojo derrotó 75 a 74 a Echagüe en el estadio Raúl Bibi Gómez. Lisandro Ruiz Moreno fue el goleador con 18 puntos y 6 asistencias, mientras que Matías Stival firmó 16 puntos, Tobías Motura 15 unidades y Federico Fernández otros 14. En el AEC Juan Planas fue el desequilibrante con 20 puntos y Agustín Caminos 14 unidades.

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El Bochas, por su parte, superó 65 a 63 a Quique en el estadio Guillermo Gaya. Juan Krapp con 19 puntos fue el goleador del ganador, mientras que en el Decano Theo Fernández registró 17 puntos y 11 rebotes.

Por su parte, Olimpia pisó fuerte en Crespo al derrotar 63 a 57 a Unión. En el ganador hubo una dupla decisiva: Valentín Sánchez anotó 19 puntos y Nicolás Agasse otros 17. En el loca, el destacado fue Rodrigo Gieco con 17 tantos.

Resumen del primer punto de los cuartos de final del Torneo Apertura de la APB

Miércoles

Talleres 75-74 Echagüe

Quique 63-65 Recreativo

Unión de Crespo 53-67 Olimpia

Jueves

21: Ciclista - Estudiantes

Talleres APB Torneo Apertura
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