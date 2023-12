¿El ajuste no iba a pagarlo "la política"?

Milei candidato prometía que el ajuste no iba a pagarlo "la gente". Milei presidente pide "sacrificio" y "esfuerzo". Las medidas de Caputo confirman el engaño.

¿Cuántas veces escuchamos a Javier Milei prometer que si llegaba al gobierno “por primera vez en la historia de la Argentina” el ajuste no iba a pagarlo “la gente”sino “los políticos”? Su oratoria solía ser enérgica, tajante y sin grises. Pero el cambio en su discurso fue paulatino, se vio de a poco. La mutación de sus ideas respecto del ajuste fue quedando en evidencia a medida que se acercaba al Sillón de Rivadavia.

Antes la promesa era que el ajuste lo pague “la política”. Luego empezó a agregar que el recorte sería a “la política y el Estado”. Ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Finalmente, en su discurso de asunción a la Presidencia mencionó que el ajuste fiscal “va a caer casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”. Imposible no detectar con claridad auditiva ese “casi totalmente”. El nuevo Jefe de Estado lo dijo como al pasar, pero representa un cambio muy importante en sus promesas. Casi una renuncia a aquellas ideas.