Cuatro escenarios y gran expectativa para el Festival Tribus

A menos de tres semanas de su realización, el Festival Tribus avanza hacia su recta final con una fuerte demanda de entradas para las jornadas del 1 y 2 de mayo

A menos de tres semanas de su realización, el Festival Tribus avanza hacia su recta final con una fuerte demanda de entradas para las jornadas del 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano de Santa Fe. Desde la organización indicaron que los abonos con descuento se encuentran en su última etapa, mientras que también disminuye la disponibilidad de pases generales y sectores especiales.

El evento reunirá a una amplia grilla de artistas distribuidos en cuatro escenarios. El viernes 1 de mayo se presentarán La Delio Valdez, Kapanga y Vapors of Morphine, entre otros. El sábado 2 será el turno de Los Caballeros de la Quema, El Mató a un Policía Motorizado y Eruca Sativa, en una programación que combina distintos géneros y propuestas.

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Además de los conciertos, el festival incluirá experiencias diferenciadas como el sector VIP Pilsen, que ofrece ingreso preferencial y servicios exclusivos, y el sector Silent, una propuesta que permitirá al público escuchar música a través de auriculares con distintas opciones sonoras.

La organización recomendó adquirir las entradas con anticipación para evitar aumentos en la última etapa de venta. Los abonos para ambos días continúan disponibles como la opción más conveniente para acceder a la totalidad de la programación.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Ticketway, por vía telefónica o en distintos puntos de venta físicos ubicados en Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, Esperanza y Rafaela.