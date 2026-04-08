River debuta de visitante ante Blooming en Bolivia

Desde las 21.30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, por la primera fecha del Grupo H, River se mide con el equipo boliviano.

Blooming y River jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el Millonario ganó los cuatro partidos que disputó, destacando la reciente goleada a Belgrano en El Monumental. Ahora, el elenco de Núñez afronta su primer desafío internacional frente a la Academia cruceña, que viene de golear 5 a 0 a Guabirá por la primera jornada del campeonato boliviano

La llegada del Chacho le cambió la cara por completo al equipo, los niveles de muchos futbolistas comenzaron a subir, se recuperó la confianza perdida y los delanteros olvidaron la sequía que arrastraron cuando Marcelo Gallardo era el técnico. La Banda hizo ver débil a un oponente serio como el Pirata cordobés y le hace pensar al hincha que puede ilusionarse este 2026.

Cerca de abrochar la clasificación a los playoffs (es escolta de la Zona B con 23 unidades y tiene el mismo puesto en la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia), River buscará comenzar con el pie derecho en la Copa Sudamericana, en lo que será su primer duelo en este certamen desde 2015.

En cuanto al equipo, Coudet emplearía algunas modificaciones para mover futbolistas más allá de la base estable que utilizó en los cotejos anteriores. Maximiliano Salas y Marcos Acuña serán bajas obligadas en el Millonario ya que acarrean sanciones, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo están mejor de sus lesiones, pero no es seguro que viajen al Altiplano. Por otro lado, Germán Pezzella podría volver a ser convocado y Tobías Ramírez podría recibir su primera citación.

Por su parte, la escuadra boliviana empezó el torneo de su país con el pie derecho y busca seguir con su buen andar. Clasificaron a esta competencia luego de quedar quintos en la liga boliviana del año pasado y tras vencer por 3 a 0 a San Antonio de Bulo Bulo en el choque clasificatorio.

Ambos equipos jamás se vieron las caras, por lo que este partido significará el primer antecedente en el historial entre ambos. La última vez que River debió enfrentar a un club boliviano en condición de visitante fue en 2023, en esa ocasión, fue derrota por 3 a 1 contra The Strongest en La Paz, una ciudad dónde si hay una altura considerable, a diferencia de Santa Cruz de la Sierra. El más reciente duelo entre el equipo cruceño y y un cuadro argentino en suelo altiplánico data del mismo año, cuando Newell’s se llevó los tres puntos tras ganar 3 a 2.

La probable formación de River vs. Blooming, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Juanfer Quintero o Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Blooming vs. River, por la Copa Sudamericana

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Los datos de Blooming vs. River, por la Copa Sudamericana