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Ley de Glaciares se debate hoy su modificación en Diputados

La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen con 37 firmas y se debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

8 de abril 2026 · 10:03hs
La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 
La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 
La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La modificación a la Ley de Glaciares obtuvo dictamen y será debate este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue aprobado por 37 firmas en un plenario de Comisiones, luego de que distintos representantes provinciales expusieran su postura sobre la norma.

Un plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le dio dictamen al proyecto de ley que modifica la ley 26639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

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Se emitirá un dictámen de modificación de la Ley de Glaciares luego de un informe de un grupo de invitados citadospara el martes.

Ley de Glaciares: esta semana se intentara aprobar la reforma

El texto tiene media sanción del Senado y será debatido en el recinto de la Cámara baja en una sesión especial convocada mañana a partir de las 15 horas. Luego de las audiencias públicas, invitados especiales asistieron hoy al plenario en calidad de expositores.

El primero en tomar la palabra, a través de una comunicación virtual, fue Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan, quien manifestó su “compromiso con la ley de glaciares”.

Ley de Glaciares

“Se los dice una persona que viene de una provincia donde el 83% son montañas, un 3% es cultivable y lo demás es desierto, así que imagínense el significado que el agua tiene para nosotros. Es un recurso de muchísimo valor, que cuidamos mucho porque, en definitiva, tiene que ver con el cuidado de nuestra tierra y nuestra gente”, expresó el gobernador.

“Estamos a favor de la ley de glaciares, claramente hay que cuidar esas masas de hielo que tienen una función hídrica”, argumentó también Orrego. “Parece que hablar de minería es hablar en contra del ambiente y hoy hablar de minería es hablar de ambiente, porque viene la transición energética y precisa de minerales críticos como el litio y el cobre”, añadió.

En este sentido, el mandatario provincial remarcó: “Yo quiero una minería sustentable, amigable con el ambiente, eso es de lo que estamos convencidos”.

Posteriormente, expuso Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, ante el plenario. Lucero se refirió a que “la campaña contra este proyecto se ha hecho acorde a la cultura del siglo XXI y, esto es, con vértice en el miedo”.

Ley de Glaciares dictamen cámara de Diputados

Básicamente la gente que se opone no ha hecho más que presentar imágenes del glaciar Perito Moreno que nadie piensa tocar, para decirnos que por esta ley nos vamos a quedar sin agua. Y eso es una mentira, es tratar de generar miedo en la gente”, desmintió el secretario de Minería.

“El agua en la Argentina es un recurso que tenemos que distribuir mejor, no es algo que queramos atacar. El agua es necesaria para todas las actividades. Esta reforma no es inconstitucional, respeta los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional”, argumentó también.

Del mismo modo, Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación, manifestó que "esta es una ley que tiene una palabra clave que lleva a una distorsión total y semántica de lo que se quiere proteger, que es la palabra ambiente”.

“Argentina es el único país del mundo que tiene una ley de glaciares y no es algo de lo que debamos decir que es un honor. Después de 15 años estamos discutiendo algo que, en su momento, la presidenta vetó", recordó Brom.

Ley de Glaciares dictamen

En cuanto al panorama productivo, el subsecretario de Ambiente de la Nación explicó que “esta ley no sólo ha paralizado la inversión productiva y la explotación minera, sino también las tareas de exploración: no se ha podido hacer nada, no se puede pisar un ambiente periglacial”.

En contraposición, Brom defendió la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo: “Lo que busca la reforma es clarificar la confusa redacción que tiene la ley y fortalecer el federalismo, ya que deberíamos cumplir la Constitución”.

Las exposiciones continuaron con la palabra de Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca, quien también hizo foco en las potestades de las provincias.

“Consideramos reafirmar el ejercicio de las competencias provinciales, en el marco del federalismo ambiental consagrado en la Constitución, garantizando el pleno respeto por la autonomía provincial en la gestión de nuestros recursos naturales”, sostuvo la ministra de Minería de Catamarca.

Ley de Glaciares Diputados dictamen
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