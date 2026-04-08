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Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse

Disparos cerca de la escuela Bazán y Bustos en Paraná generaron momentos de pánico. Alumnos y docentes se resguardaron, sin heridos ni daños.

8 de abril 2026 · 13:11hs
Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse.

Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse.

Momentos de gran tensión se vivieron este miércoles por la mañana en la escuela Bazán y Bustos, ubicada en barrio El Sol, luego de que se escucharan disparos de arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 en la zona situada detrás del edificio escolar, en la intersección de Santos Vega y José María Paz. La institución se encuentra frente a un complejo de departamentos del barrio El Sol y próxima al asentamiento de barrio El Pozo, donde se habrían producido las detonaciones.

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Esc. Sec N°3 Monseñor Doctor Abel Bazan y Bustos (1).jpeg

Según los primeros datos, los disparos se registraron a escasa distancia del muro trasero de la escuela. La situación generó alarma inmediata en la comunidad educativa. Ante el sonido de las detonaciones, alumnos y docentes se tiraron al suelo dentro del establecimiento como medida preventiva, mientras se activaban protocolos de resguardo para evitar riesgos.

Tras los momentos de mayor tensión, las actividades se retomaron y la jornada escolar concluyó con relativa normalidad. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales, ni en la institución ni en viviendas cercanas.

Minutos después del hecho, efectivos policiales llegaron al lugar y desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar al presunto autor de los disparos, quien es intensamente buscado. De acuerdo con información policial, participaron hasta 15 patrulleros en el procedimiento.

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En el lugar se habrían hallado tres vainas servidas calibre 22 y existiría una persona identificada, señalada por vecinos del sector. Hasta el momento no se registraban detenidos. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

El episodio generó preocupación entre padres, docentes y vecinos, quienes expresaron su inquietud por los hechos de violencia que afectan a la comunidad, incluso durante el horario escolar.

Escuela Paraná El Sol disparo
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