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Liga Federal: Urquiza de Santa Elena ganó en Santa Fe y es líder

Urquiza le quitó el invicto a Rivadavia Juniors de Santa Fe al derrotarlo 77 a 69. El Cuse se ubicó en lo más alto de la Zona A de la Conferencia Litoral.

8 de abril 2026 · 10:18hs
Liga Federal: Urquiza de Santa Elena ganó en Santa Fe y es líder

Urquiza de Santa Elena sorprendió a Rivadavia Juniors de Santa Fe al derrotarlo 77 a 69, en condición de visitante, en una nueva presentación en la Liga Federal de Básquet. De esta manera le le quitó el invicto al Rojo y lo alcanzó en la cima de las posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral.

Marcos Revello se destacó con 22 unidades en el elenco del norte entrerriano, mientras que Mauro Natta sobresalió con 25 puntos en el dueño de casa.

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La victoria de Urquiza en Santa Fe

Ambos equipos llegaban ganadores al encuentro en el estadio Exequiel Cerati. Rivadavia Juniors con cuatro triunfos en fila y Urquiza con tres victorias consecutivas, por lo que las expectativas eran altas para los dos elencos.

El comienzo fue impreciso para ambos, más allá de las buenas defensas. Mauro Natta abrió el marcador para el local, mientras que el primer gol de campo para Urquiza llegó con un doble de Franco Sánchez.

La visita fue encontrando fluidez ofensiva de la mano de Jonathan Monzón, mientras que Rivadavia descontó con Francisco Spicchiali. El juego colectivo de Urquiza fue más claro y se llevó el primer cuarto por 19 a 15.

Rivadavia salió más firme en el segundo parcial, con Joaquín Cabré como protagonista. Sin embargo, Urquiza respondió con dos triples consecutivos de Fabrizio Cosolito y Marcos Revello para sacar ocho de ventaja. Con el ingreso de los juveniles, el Rojo achicó la diferencia y, de la mano de Natta, logró revertir el marcador para irse al descanso largo arriba 38-35.

Tras el entretiempo, los dirigidos por Emmanuel Schifitto lograron una máxima de nueve puntos con Cabré y Alan Acosta. Urquiza reaccionó con conversiones de Monzón y Acevedo, más un triple de Revello, y volvió a ponerse en juego. Rivadavia cerró el tercer cuarto arriba por 60-58 con un triple de Lucas Quilici.

El último capítulo fue muy parejo. Urquiza pasó al frente con un triple de Acevedo y un doble de Monzón, y luego encontró aire con los triples de Santino Gallí y Marcos Revello. Un nuevo triple de Luis Lima estiró la diferencia y Rivadavia, en una noche errática, no pudo revertir el resultado. Fue 77-69 para Urquiza, que golpeó en los momentos oportunos y cuidó la ventaja en el cierre.

En la continuidad del certamen, Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe el lunes 13 de abril, mientras que Urquiza será local de Quique de Paraná.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Urquiza 9 (4-1)

Rivadavia 9 (4-1)

Sionista 8 (3-2)

Gimnasia 6 (2-2)

Recreativo 5 (1-3)

Quique 5 (1-3)

La Armonía 5 (1-4)

Urquiza Urquiza de Santa Elena Santa Fe Liga Federal
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