Agmer fue a la Justicia contra el aumento no remunerativo por decreto

Agmer anunció que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobernador que dispuso otorgar un aumento salarial no remunerativo.

Agmer anunció que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobernador que dispuso otorgar un aumento salarial no remunerativo.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 del gobernador Roglio Frigerio, por la inclusión de montos en negro en la pauta salarial docente, práctica que está vedada por la Constitución de la provincia.

La presentación ante el Poder Judicial de la Provincia se realizó con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 500/26 GOB del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto al carácter “no remunerativo” de las sumas que dispuso incrementar en concepto de FOPID y CONECTIVIDAD.

Según se informó a UNO, también demandó "el envío de los fondos que corresponden a OSER y Caja de Jubilaciones en concepto de aportes patronales, como así también se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales que corresponden por movilidad (82%) de los rubros salariales FOPID y CPC (CONECTIVIDAD)".

El decreto judicializado

Cabe recordar que, a través del decreto 500/26 -y luego de que su propuesta salarial fuera rechazada por todos los sindicatos docentes en negociaciones paritarias-, el gobierno provincial fijó de manera unilateral un aumento que incluyó montos en negro, para trabajadores activos y jubilados.

El gremio mayoritario docente rechazó de inmediato el decreto del gobierno y señaló que "está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia". Sobre la inclusión de “montos en negro”, el sindicato dijo que "es una ilegalidad por contradecir lo establecido por la Constitución provincial".