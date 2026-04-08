3 Monos llega a Paraná con un show junto a Ruedas de Metal

La banda santafesina 3 Monos se presentará este viernes en Limbo junto a Ruedas de Metal, tributo a Riff. La entrada será libre y gratuita

La banda santafesina 3 Monos se presentará este viernes 10 de abril en Limbo , ubicado en Güemes 1361 de Paraná, en una fecha que compartirá con Ruedas de Metal, tributo a Riff. La entrada será libre y gratuita.

El grupo está conformado por Facu Fierro en guitarra y voz, “Pirulo” Riera en batería y “Chama” Preti en bajo. Se trata de un power trío con recorrido en la escena local, que encontró en este proyecto un punto de encuentro para desarrollar una propuesta centrada en la potencia del formato y la identidad propia.

Su sonido combina influencias del rock internacional de los años 70 con elementos del rock nacional, en un registro directo y sin artificios. Las composiciones abordan temáticas diversas con un tono que alterna entre lo crudo y lo expresivo, sostenido por una impronta marcada en el vivo.

Durante los últimos dos años, la banda trabajó en estudio con grabaciones realizadas en la Mediateca y en los estudios Romaphonic, donde registró una live session que busca reflejar su dinámica en escena. En 2025, 3 Monos recibió el Premio Charly como Banda Revelación, distinción otorgada por músicos y críticos de Santa Fe.

La presentación en Paraná forma parte de una serie de shows fuera de su ciudad de origen, en los que el grupo presenta su repertorio propio y consolida un recorrido que apunta a ampliar su alcance dentro del circuito.