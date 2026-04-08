Revés judicial para narco peruano condenado en Entre Ríos a siete años de cárcel

La Justicia Federal rechazó el pedido de arresto domiciliario del narco Jaime Alberto Run Pampas, condenado a siete años por tráfico de drogas en Entre Ríos.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas, rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del narco peruano Jaime Alberto Run Pampas, condenado a siete años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Actualmente, el imputado cumple su pena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El recurso había sido presentado el 17 de diciembre de 2025 por la defensora del condenado, quien solicitó que Run Pampas pudiera cumplir la condena en su domicilio, alegando que tenía tres hijos menores —11, 7 y 5— y que la ausencia del padre afectaba su desarrollo, dado que su madre debía trabajar para mantenerlos.

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Sin embargo, el tribunal señaló que las dificultades familiares derivadas de la prisión forman parte de las consecuencias de la privación de libertad y que la situación económica de la familia no constituye un motivo excepcional para modificar la modalidad de cumplimiento de la pena.

Además, se destacó que los menores viven con su madre en un departamento propiedad de su abuela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin pago de alquiler, y que existen alternativas para garantizar su cuidado sin necesidad de que Run Pampas esté presente.

El tribunal enfatizó que, dada la gravedad del delito y la intervención organizada de la estructura criminal, corresponde agotar todas las alternativas para que otras personas se hagan cargo de los menores, por lo que la solicitud de arresto domiciliario fue rechazada.

La causa y las condenas

Run Pampas, de nacionalidad peruana, fue condenado el 25 de julo de 2025 a siete años de prisión y multa de $5.068.440, por ser parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes entre noviembre de 2021 y agosto de 2023. Según la Fiscalía, el imputado coordinaba el ingreso y transporte de cocaína desde Buenos Aires hacia Entre Ríos, donde era distribuida por otros miembros de la red. La sentencia no se encuentra firme, ya que el hombre la apeló.

Además del narco peruano, en la causa fueron condenados Emiliano José Páez, a 6 años y 6 meses de prisión; a Ángel Nicolás Waller, a 6 años de prisión y multa de $5.068.440 por almacenamiento agravado; y Christhian Darío Colombo, a 4 años de prisión y multa de $5.068.440 por tenencia con fines de comercialización. En cambio, fueron absueltas siete personas tras declararse la inconstitucionalidad de las figuras vinculadas a la tenencia para consumo personal, ordenándose la inmediata libertad de todos ellos.