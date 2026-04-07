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San José: investigan posible caso de promoción de prostitución y abuso sexual

Se realizó este martes un importante operativo en una vivienda de calle San Lorenzo, en San José, por un caso de abuso y promoción de la prostitución.

7 de abril 2026 · 22:49hs
El operativo fue en una vivienda de calle San Lorenzo

03442

El operativo fue en una vivienda de calle San Lorenzo, en la ciudad de San José.

Se realizó este martes un importante operativo en una vivienda de calle San Lorenzo, en San José. La medida fue solicitada mediante un oficio exhorto desde la Justicia de Concepción del Uruguay, en una causa caratulada como “Supuesta Promoción de la Prostitución Agravada y Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado”.

El operativo en San José

Según informó el sitio 03442, el allanamiento desarrollado por la tarde contó con la presencia de la abogada defensora del acusado. Durante la requisa de la vivienda, el personal policial logró el secuestro de varios teléfonos celulares, elementos que serán peritados para buscar registros o comunicaciones vinculadas a los delitos investigados.

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Extraoficialmente se confirmó tras el operativo que existe una orden de detención inmediata para el sospechoso, un hombre de aproximadamente 65 años. Las autoridades han solicitado que, en caso de ser localizado, se dé aviso urgente a la Agente Fiscal N° 4 de Concepción del Uruguay, María Albertina Chichi.

Dada la complejidad de la causa, el operativo requirió la intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos, como ser las División Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Departamentales Colón y Uruguay, División Policía Científica y la Comisaría San José.

El movimiento policial y el caso ha generado una fuerte repercusión en la zona debido a la gravedad de las imputaciones, mientras las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de inteligencia para dar con el paradero del sospechoso.

San José Abuso sexual Concepción del Uruguay
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